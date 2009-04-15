Adriano'ya yol göründü

İtalya Serie A takımlarından Inter Kulübü'nün Başkanı Massimo Moratti, 2010 Dünya Kupası Güney Amerika grup eleme müsabakaları için gittiği Brezilya'dan hala dönmeyen Adriano'nun sözleşmesinin feshedilebileceğini söyledi.



Moratti, Adriano'nun menajeri Gilmar Rinaldi ile görüşmeden önce yaptığı açıklamada, kulübe hala dönmeyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshinin, çözümlerden biri olduğunu belirtti. Konuyla ilgili kulübün avukatları ve diğer yetkililerle görüşüleceğini ifade eden Moratti, "Bekleyip görelim" dedi.



Adriano'nun, geçen hafta futbola ara vermek istediğini belirtir açıklamalarıyla ilgili olarak da Moratti, "İnsanların hayatlarını nasıl yaşayacakları ve seçimleri konusunda özgürlüklerini ellerinden alamayız. Şimdi en makul görünen, Adriano'nun sözleşmesini feshetmektir. Ancak daha ilginç fikirler olursa, onları da değerlendireceğiz" diye konuştu.

