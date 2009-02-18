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Spor

Adriano'ya iyi haber

İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, FC Interli oyunculardan Adriano hakkında beraat kararı verdi.

18 Şubat 2009 02:00


İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, FC Interli oyunculardan Adriano'nun pazar gecesi derbi maçında golü elle attığı iddiasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Brezilyalı oyuncu hakkında beraat kararı verdi.

Inter'in Brezilyalı yıldızı Adriano'ya İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan iyi haber geldi.

Adriano'ya ilişkin açıklama Disiplin Kurulu yetkililerinden Giampolo Tosel tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Televizyon görüntüleri, gol atma amacıyla topa elle kasten bir müdahale yapılmış olabileceğine ilişkin her türlü makul kuşkuyu giderebilecek niteliktedir" denildi.

Adriano'nun kafa vuruşunun ardından topun kolla temasında kasıt bulunduğunun kanıtlanmasının olanaksızlığına da dikkati çeken kararda, söz konusu pozisyonun oyuncunun cezalandırılmasını gerektirecek unsurlar içermediğine hükmedildi.

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