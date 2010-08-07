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Spor

ADRİANO'YA DAVA AÇILMAYACAK RİO DE JANEİRO (A.A)

07 Ağustos 2010 16:22

-ADRİANO'YA DAVA AÇILMAYACAK RİO DE JANEİRO (A.A) - 07.08.2010 - Brezilya'da geçen yıl bir polis helikopterinin düşürülmesinden sorumlu tutulan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çetenin liderine yüklü miktarda para aktarmakla suçlanan Brezilyalı futbolcu Adriano hakkında dava açılmayacak. Brezilya basınındaki haberlere göre polisin birkaç aydır yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Adriano hakkında dava açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Yetkililer, İtalya'nın Roma takımına transfer olan Adriano'nun, uyuşturucu kaçakçısı Fabiano Atanasio da Silva ile ilişkisi olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığını söyledi. Adriano ifadesinde Silva'nın kendisinden para istediğini kabul etmiş, ancak bu paranın kendisinin doğup büyüdüğü gecekondu mahallesindeki çocuklar için düzenlenen bir karnaval için istendiğini belirtmişti.

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