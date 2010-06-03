Adriano'nun başı yine dertte

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Rio eyaleti savcılarının açıklamasında, Adriano'nun sorgulandığı ve hakimlerden futbolcunun banka hesaplarının ve telefon kayıtlarının incelenmesi için izin istendiği belirtildi.Açıklamada, Adriano'nun şüpheli görüldüğü ve uyuşturucu kaçakçısı Fabiano Atanasio da Silva'ya 27 bin euro gönderdiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, Da Silva'nın yönettiği çetenin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığını, ancak Adriano'nun kaçakçılığa karıştığına ilişkin kanıt bulunmadığını söylediler.Hakkında henüz dava açılmayan Adriano, ifadesinde yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve basına açıklamada bulunmadı.Polise göre, uyuşturucu çetesinin lideri Da Silva, geçen yıl Ekim ayında adamlarına rakip çeteyle çatışma emri verdi. Çatışma sırasında bölgeye gelen bir polis helikopteri düşürüldü ve 3 polis öldü. Çetelerin farklı mahallelerde çatışmasına polis de müdahale etti ve bu çatışmalarda bir haftada 40 kişi hayatını kaybetti.Polis, henüz yakalanamayan Da Silva'nın, Adriano'nun doğup büyüdüğü Vila Cruzeiro bölgesinin denetimini elinde bulundurduğunu bildirdi.Adriano, böylece son 3 ayda polise 2. kez ifade vermiş oldu. Brezilyalı oyuncu Mart ayında da satın aldığı 2 motosikletten birini, başka bir uyuşturucu kaçakçısının annesinin adına kaydettirdiği iddiasıyla sorgulanmıştı.Adriano, geçen sezon İtalya'da futbol oynamaktan mutlu olmadığını belirterek İnter'den ayrılmış ve Brezilya'ya dönerek Flamengo ile anlaşmıştı. Adriano, geçen hafta ise İtalya'ya döneceğini ve Roma ile anlaştığını açıklamıştı.