Adriano medyaya tanıtıldı



Yaşadığı kişisel sorunların ardından Inter'le sözleşmesini fesh edip ülkesinin takımlarından Flamengo ile anlaşan Adriano, yeni formasıyla medyanın karşısına çıktı. Kırmızı siyahlı taraftar, 27 Yaşındaki futbolcuyu "imparatorun dönüşü" sloganıyla karşıladı.





Milli maçlar için gittiği Brezilya'dan dönmeyen Adriano, yaptığı açıklamada "futboldan soğuduğunu ve artık yeşil sahaya çıkmak istemediğini" açıklamıştı.



Alkol ve psikolojik sorunları nedeniyle daha önce de tedavi gören 27 yaşındaki futbolcu, Inter'le sözleşmesini fesh ettikten sonra kararını değiştirdi.



Flamengo ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Adriano, Inter'i kandırdığı yolundaki iddiaları reddetti.



Adriano, “ben hiç bir zaman futbolu bırakıyorum demedim, sadece biraz ara vereceğimi söyledim. Şimdi çok mutluyum, kendimi huzuru buldum. Arkadaşlarımla, ailemle ve çocuklarımla birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.



Adriano, eski kulübü Inter'le sorun yaşamadığını da tekrarladı.



Adriano, “Inter'den ayrıldım çünkü kendimi kulüpte ve İtalya'da mutlu hissetmiyordum. Inter harika bir kulüp, benimle yakından ilgilendiler. Sadece kulüp değil, başkan, takım arkadaşlarım, taraftar herkes elinden geleni yaptı, ama sorun onlarla ilgili değildi” diye konuştu.



2001 yılında da Flamengo'da forma giyen Adriano, kırmızı siyahlı forma ile 46 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.



