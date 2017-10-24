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Spor

Adriano: Ligde uzun zamandır kazanamıyoruz; pozitif düşünüp önümüze bakmalıyız

"Yoğun ve zor bir maç oldu; özellikle kendi taraftarımızın önünde kazanamamak bizi üzüyor"

24 Ekim 2017 01:10

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Adriano, "Ligde uzun zamandır kazanamıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Pozitif düşünmeye devam ederek önümüze bakmamız lazım" dedi.

Taraftarlarının önünde kazanamamanın kendilerini üzdüğünü dile getiren Brezilyalı futbolcu, tecrübeli bir kadroları olduğuna vurgu yaptı.

Adriano'nun maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

"Yoğun ve zor bir maç oldu. Son haftalarda kazanmakta zorlanıyoruz. Takım olarak oynarsak kazanacağımızı biliyorduk ama geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık.

Tecrübeli bir kadromuz var. Pozitif düşünmeye devam etmemiz lazım. Ligde uzun zamandır kazanamıyoruz. Özellikle kendi taraftarımız önünde kazanamamak bizi de üzüyor. Pozitif düşünmeye devam ederek önümüze bakmamız lazım."

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