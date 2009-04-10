Adriano futbola ara verdi



Inter'in sorunlu yıldızı Adriano, futbola ara verme kararı aldı. Mart ayı sonunda milli maçlar için gittiği ülkesinden dönmeyen Brezilyalı futbolcu,"futbol oynama hevesimi kaybettim, İtalya'ya dönmek istemiyorum" dedi.



Dünya Kupası elemelerinde Brezilya'nın Ekvator ve Peru ile yaptığı maçların kadrosuna alınan Adriano'nun zamanında ülkesinden dönmemesi merak konusu olmuştu.



Daha önce depresyon ve alkolizm tedavisi gören 27 yaşındaki futbolcudan haber alınamaması endişeleri de beraberinde getirmişti. Adriano, sonunda ortaya çıktı ve hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.



Yıldız oyuncu, “futbola bir süreliğine ara verdim. kariyerimi gözden geçireceğim. futbol oynama hevesimi kaybettim. italya'ya dönmek istemiyorum. istediğim tek şey brezilya'da huzur içinde yaşamak.. burda ayaklarım çıplak ve bermuda pantolonumla kendimi çok rahat hissediyorum. ne kadar burda kalacağımı da bilmiyorum. bir, iki ya da belki üç ay...” dedi.



Adriano, depresyona girdiği iddialarını da yalanladı...



Adriano, “Hasta değilim ölmedim de, sadece artık sahaya çıktığımda kendimi mutlu hissetmiyorum. Hayatta paradan daha önemli şeyler var, mutlu olmak gibi. 18 yaşından bu yana profesyonel bir futbolcu olarak yoğun baskı altındayım. Inter'le bir sorunum yok dolayısıyla sıkıntımın kulübümle ilgili değil. Bu kararı yeniden mutlu olmak için aldım.



Flamengo alt yapısında yetişen Adriano, kariyerinde Inter'le birlikte, İtalya'da Parma ve Fiorentina'da oynamıştı. Geçen sezon da benzer sıkıntılar yaşayan Adriano, alkol bağımlılığından kurtulmak ve depresyon tedavisi görmek için 6 ay ülkesinde kalıp, Sao Paulo'da top koşturmuştu. 47 kez milli takım forması giyen Adriano, 29 gole imza attı.