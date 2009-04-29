Adriano Flamengo'ya doğru

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in eski futbolcusu Adriano, futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini, ancak dönerse, Brezilya'nın gözde takımlarından biri olan Flamengo'da oynamak istediğini bildirdi.



Inter'in, 2010 Dünya Kupası Güney Amerika grup eleme müsabakaları için gittiği ülkesi Brezilya'dan İtalya'ya dönmediği için sözleşmesini feshettiği forvet oyuncusu Adriano, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti. Adriano, "Sahalara yeniden dönecek olursam, Flamengo'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

