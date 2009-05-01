Adriano Flamengo yolunda



Dünya Kupası elemeleri için gittiği ülkesi Brezilya'dan İtalya'ya dönmeyince kontratı Inter tarafından feshedilen Adriano, Flamengo ile anlaşmak üzere. Flamengo başkanı, sorunlu golcü ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.



Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tüm çabalarına karşın alkol ve depresyon sorunlarıyla boğuşan Adriano, eski formuna bir türlü kavuşamadı.



Brezilyalı futbolcu, Dünya Kupası elemeleri için gittiği ülkesinden geri dönmeyince, Inter yönetimi kontratını feshetti. Brezilya'da futbola yönelik ilgisini kaybettiği yolunda açıklamalar yapan 27 yaşındaki futbolcu, Inter ile yollarının ayrılmasından kısa süre sonra ülkesinin en popüler kulübü Flamengo ile anlaşmak üzere.



Menajeri transfer haberlerine açıklık getirmese de, Flamengo Başkanı Delair Dumbrosck, sorunlu golcü ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.



Flamengo başkanı, "Adriona yüzde 99 Flamengo oyuncusu oldu" ifadelerini kullandı. Flamengo'nun adı Ronaldo ile de anılmış; ancak kulüp yönetimi geçirdiği ciddi sakatlığın ardından kilo problemleri yaşayan Ronaldo'ya yatırım yapmaktan kaçınmıştı. Ronaldo'nun Corinthians formasıyla çıktığı 10 maçta 8 gol atmasının ardından taraftar yönetime ağır eleştiriler getirmişti.



