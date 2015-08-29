'Adrese teslim ilan' tartışmasıyla gündeme gelen Prof. Ergün Yıldırım Marmara İletişim'e dekan oldu

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Yusuf Devran'ın görevden ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra "adrese teslim ilan" tartışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ergün Yıldırım atandı.

Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yusuf Devran’ın ardından Prof. Dr. Ergün Yıldırım atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 2 Haziran 2015’de profesör ve doçent alınacağı ilanı vermiş, Marmara İletişim Mezunları Derneği (İLMED), ilanı “adrese teslim” olarak niteleyerek Prof. Dr. Ergün Yıldırım’ı işaret etmişti.

Bianet'in haberine göre aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı olan Yıldırım’ın atama kararı 27 Ağustos’taki YÖK Genel Kurul toplantısında alındı.

Devran'lı yıllar

Yusuf Devran dekanlık süresi boyunca “öğrencilere ve akademisyenlere açtığı soruşturmalar, jüriye yüksek lisans sınavında okula kabul edilecek öğrenciler için bir liste verdiği ve bunu kabul etmeyen öğretim üyesini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı” iddialarıyla gündeme gelmişti.

Öğrenciler, akademisyenler ve sendikalar sık sık Devran’ın uygulamalarına karşı basın açıklamaları ve kampanyalar düzenledi. Kuzey Amerika Ortadoğu Araştırmaları Derneği MESA Devran ile ilgili dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ’a iki kez mektup yazdı.

7 Temmuz 2014’te Yusuf Devran’ın görevinin sonlanmasının ardından görevi Prof. Dr. Selma Ulus vekaleten yerine getirildi.

'Adrese teslim tartışması'

Üniversitede dekan tartışmaları, rektörlüğün ilanıyla gündeme geldi. CNN Türk’te 30 Haziran’da yayınlanan bir haberde İletişim Fakültesi’ne alınacak bir profesör ve bir doçent ilanı ile Marmara İletişim Mezunları Derneği'nin (İLMED) 25 Haziran tarihli açıklamasına yer verildi.

İlanda, Gazetecilik Bölümü/Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı'na atanacak profesörde "siyaset, din, kültür ve bilgi sosyolojisi alanlarında çalışmış olma" koşulunu aradığı açıklandı.

İLMED, "Dışarıdan dekan istemiyoruz" başlıklı açıklamasında rektörün ilanını "adrese teslim" olarak nitelendirdi ve Ergün Yıldırım'ı işaret etti. Fakülte içinden bir dekan atanmamasını eleştirdi.

CNN Türk haberinde ilana son güne dek başvuran tek kişi olmasına rağmen Prof. Dr. Ergün Yıldırım'ın başvurusunun Marmara Üniversitesi'ne profesör olarak atanmak için aranan akademik yeterliliğe sahip olmaması gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.

İLMED açıklamasında Yıldırım'ın fakülteye alınması için "Yukarıdan baskı var" dediği iddia edilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Arat'ın, "Yıldırım'ın eksik puanlarını tamamlayarak ilana yeniden başvuracağını" söylediği bilgisi de yer aldı.

Prof. Dr. Ergün Yıldırım kimdir?

İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, Yeni Zemin, Kitap dergisi gibi çeşitli dergilerin yayınlanmasında katkılarda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, Ak Parti ve Cemaat, Akif'in Leylası isimli kitapları yayınlandı. ÜLKE TV ve TVNET televizyonlarında program yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde profesör olarak görev yaptı.