-ADRES SORDU, KURŞUNLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Sancaktepe'de adres sorduğu kişi tarafından silahla vurulan Ali Gençer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ali Gençer (44), İçerenköy'den bindiği 34 TVF 38 plakalı taksiyle Sancaktepe'ye gitmek istedi. Gençer, Sancaktepe'de gideceği yeri bulamayınca yol kenarındaki bir kişiye adres sormak için bindiği taksiyi durdurdu. Yoldan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye adres soran Gençer, bu kişinin tabancasını çıkarıp 6 el ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla önce FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Dr. Siyama Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gençer'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.