Adres soran 2 kişiyi gasp ettiler

ADANA, (DHA)- ADANA\'da Murat S., cezaevinden izinli çıkan arkadaşı Abdulselam B. ile birlikte kendilerine sokakta adres soran 2 kişinin bin 500 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Osmaniye’den gezmek için otomobille Adana\'ya gelen İbrahim Kazar ve arkadaşı Mehmet Şahin, merkez Seyhan ilçesindekii Hürriyet Mahallesi\'nde yollarını kaybetti. Yol kenarlarında oturanlara adres soran Kazar ve Şahin, bir grup tarafından otomobilden indirildi. İki kişi zorla üzerlerindeki bin 500 lirayı aldı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşgalini belirledikleri gaspçıların Murat S. ile Abdulselam B. olduğunu tespit etti. Murat S. saklandığı adreste yakalanırken, Abdulselam B.\'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Amasya’da hükümlü bulunduğu cezaevinden Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevine nakli için kendisine 2 gün izin verilen Abdulselam B.\'nin izinli olduğu gün gasp yaptığı ifade edildi.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen Murat S, sevk edildiği Adana Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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