Adres beyanında bulunmayan Suriyeliler'e sağlık ve sosyal yardım kısıtlaması

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriyeliler\'in veri güncelleme işlemlerinin devam ettiği bildirilerek, yıl sonuna kadar adres beyanında bulunmayan ve adreslerini yanlış bildirenlerin sağlık hizmetleri ve sosyal yardım haklarından faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidilebileceği belirtildi.

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle:

\"Ülkemizde geçici koruma altına alınan Suriyelilerin veri güncellemelerinin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında ilimizde bulunan tüm Suriyeliler\'in adres kayıt sistemine kayıt yaptırmaları ve güncel adreslerini ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur. Bu kapsamda Suriyeli misafirlerimizin internet ortamında aldıkları randevu sırasına göre ilçelerimizde açılan kayıt güncelleme merkezlerine ivedilikle başvurmaları gerekmektedir. Tebliğ edilmesine rağmen adres kaydı yaptırmayan ya da güncel adresini nüfus müdürlüğüne bildirmeyen Suriyelilerin sağlık hizmetleri ve sosyal yardım haklarından faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidileceği gibi; adres beyanını 20 iş günü süresi içerisinde yerine getirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası uygulanacaktır.\"