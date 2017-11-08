T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adres beyanında bulunmayan Suriyeliler'e sağlık ve sosyal yardım kısıtlaması

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriyeliler'in veri güncelleme işlemlerinin devam ettiği bildirilerek, yıl sonuna kadar adres beyanında bulunmayan ve adreslerini yanlış bildirenlerin sağlık hizmetleri ve so

08 Kasım 2017 18:24

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriyeliler\'in veri güncelleme işlemlerinin devam ettiği bildirilerek, yıl sonuna kadar adres beyanında bulunmayan ve adreslerini yanlış bildirenlerin sağlık hizmetleri ve sosyal yardım haklarından faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidilebileceği belirtildi.
Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle:
\"Ülkemizde geçici koruma altına alınan Suriyelilerin veri güncellemelerinin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında ilimizde bulunan tüm Suriyeliler\'in adres kayıt sistemine kayıt yaptırmaları ve güncel adreslerini ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur. Bu kapsamda Suriyeli misafirlerimizin internet ortamında aldıkları randevu sırasına göre ilçelerimizde açılan kayıt güncelleme merkezlerine ivedilikle başvurmaları gerekmektedir. Tebliğ edilmesine rağmen adres kaydı yaptırmayan ya da güncel adresini nüfus müdürlüğüne bildirmeyen Suriyelilerin sağlık hizmetleri ve sosyal yardım haklarından faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidileceği gibi; adres beyanını 20 iş günü süresi içerisinde yerine getirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası uygulanacaktır.\"

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA HATAY ValiliğiSuriyelilerHatay ValiliğiSuriyelilerinGöçGenel MüdürlüğüBuSuriyeliTebliğTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24