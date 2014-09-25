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Adolf Hitler'in soyu tükeniyor

Adolf Hitler’in babasının ikinci evlililiğinden dünyaya gelen erkek kardeşi Alois Junior’un sürdürdüğü soy ağacı, oğullarının çocuk yapmama kararı ile sona erecek

25 Eylül 2014 11:32

Adolf Hitler’in ABD’nin New York kentinde yaşayan yeğenlerinin asla çocuk yapmama kararıyla soylarını tükettiği ortaya çıktı. Bild Gazetesi, Long Island’da yaşayan Brian (42) ve Louis Stuart-Houston (62) kardeşlerin izini buldu.

Vatan’da yer alan habere göre, Adolf Hitler’in babası Alois’in 2. evliliğinden dünyaya gelen erkek kardeşi Alois Junior’un sürdürdüğü soy ağacı, Alexander, Brian ve Louis Stuart-Houston kardeşlerin çocuk yapmama kararı ile sona erecek. Kardeşlerin Hitler soyunun sürmemesi için böyle bir karar verdikleri söyleniyor. 

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