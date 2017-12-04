Adnan Şimşek Zara Vakfı başkanı seçildi

İSTANBUL, (DHA)-İŞADAMI Adnan Şimşek Zara Vakfı\'nın başkanı oldu. Zara Vakfı kongresinde konuşan başkan Şimşek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Son dönemlerde eğitime yaptıkları katkılarla gündeme gelen Zara Vakfı\'nda yönetim değişti. İstanbul Dolphinarium konferans salonunda düzenlenen kongreye tek aday olarak giren Adnan Şimşek, oy çokluğu ile başkan seçildi.



Başkan seçilmesinin ardından üyelere hitap eden Adnan Şimşek, \"Bugün burada hepimiz, bir sevda uğruna bulunuyoruz. Bu Sevda\'nın ismi Sivas Zara\'dır. Bu, öyle bir sevda ki kökten ve derindendir.

Kalkınmadan paylaşma olmaz, paylaşmadan da kalkınma olmaz. Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı olarak, paylaşmak ve kalkınmak için önce bir olmalıyız. Bugüne kadar birlik ve beraberliğimizin temelindeki en büyük etken bana göre kökümüzdür. Yani Zara\'dır. Bu çerçevede bir mozaik bütünü olan Zara\'nın hak ettiği marka değerine ulaşması hedefinde hepimize çok önemli görevler düşüyor \" dedi.



Zara Vakfı olarak bir çok önemli projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Şimşek,\"

Göreve başlar başlamaz yönetimimle vakfın büyümesi ve güçlenmesi için bir dizi projeleri hayata geçireceğiz. O yüzden hepimizin birlik ve beraberlik içinde bu taşın altına elimizi koymamız gerekir. İçinde Zara sevdası olan her hemşehrimin canı gönülden yanımızda olacağına inancım tamdır.\" diye konuştu.



KONGREDE AK PARTİLİ VEKİL HABİP SOLUK\'A TEPKİ!



Zara Vakfı\'nın kongresinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Sivas Milletvekili Habip Soluk\'un kongreye katılmaması üyelerin tepkilerine neden oldu.Çıktığı tv programlarında, \" Beni zamanında Zara Vakfı üye yapmamıştı \" şeklinde açıklamalarda bulunan Soluk, katılmadığı kongrede vakıfa üye yapıldı. Bu duruma tepki gösteren bazı üyeler , \"CHP\'li Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kongreye katılarak gönlümüzü kazandı. Kendi ilçesinin en büyük sivil toplum kuruluşunun kongresine mazaret bildirmeden katılmayan bir vekilin bizim aramızda yeri yok\" açıklamasında bulundular.

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