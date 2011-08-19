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Adnan Sezgin, Gökçek Vederson ve Serkan Acar Emniyet'te İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2011 16:28

-Adnan Sezgin, Gökçek Vederson ve Serkan Acar Emniyet'te İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson ile Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.  Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine gelen Galatasaray eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çıktı. Sezgin, Vederson ve Acar'ın soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. 

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