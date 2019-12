Adnan Sezgin de gitmeli

90 Dakika programında açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç, Galatasaray'da teknik direktör Skibbe'nin gönderilerek Bülent Korkmaz'ın takımın başına getirilmesiyle işlerin bitmeyeceğini ve Adnan Sezgin'in de kulüple ilişkisinin kesilmesi gerektiğini söyledi.



Hıncal Uluç, NTV'de yayınlanan 90 Dakika programında haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendirdi. Galatasaray'da Skibbe'nin göderilerek yerine Bülent Korkmaz'ın getirilmesiyle işlerin bitmeyeceğinin altını çizen Uluç, "Florya'dan Adnan Sezgin'in de ayağının kesilmesi lazım. Adnan Sezgin'in Galatasaray kulübüyle ilişkisi devam ettiği sürece bu prüzlerin hepsi devam edecektir" dedi.



Galatasaray'ın Bülent Korkmaz ile şampiyonluk şansının bulunduğunu da ifade eden tecrübeli yorumcu, "Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk şansı var. Çünkü iyi kadrosu var. Hiçbir takım istikrarlı bir futbol oynamıyor. Bu yüzden her şey olabilir. Hakem hataları da bütün şiddetiyle sürüyor" diye konuştu.



Skibbe'nin Galatasaray'a veda etmesini haftanın olayı olarak gösteren Uluç, sarı-kırmızılıların Kocaelispor'a 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilmesiyle birlikte takımın Alman teknik adamdan kurtulduğunu söyledi.



Galatasaray'ın sahadan 5-2 galip ayrılması halinde dahi Skibbe'nin gönderileceğini bildiğini belirten Uluç, "Bu karar Galatasaray, Bordeaux deplasmanına giderken verilmişti. Alınan kararın sonuçla ilgisi yok. Galatasaray sezon sonuna kadar bu dönemi tamamlayacak bir hoca arıyor. Çünkü Galatasaray kulübünü yönetenler biliyor ki, şu anda dünyanın en iyi hocasını bulup getirmek için uygun bir zaman değil. Bütün iyi hocalar bir yerlerde çalışıyorlar. İkinci olarak da zaten o büyük hocaya verecekleri peşin para da yok ellerinde" dedi.



Galatasaray'ı yönetecek hocanın sene sonunda seçileceğini de dile getiren tecrübeli yorumcu, "Sezon bittiği zaman aşağı yukarı bütün hocalar serbest kaldığında hoca seçimi yapılacak. Bu dönemdeki Galatasaray'ın sorumluluğunu yüklenecek hocanın ise belli özelliklere sahip olması lazım. Her şeye rağmen sarı-kırmızılılar hem Avrupa'da hem de ligde yarışa devam ediyor. Bu dönemde sorumluluk yüklenecek adamın Galatasaray'ı iyi tanıyan biri olması lazım. Dünyanın en iyi hocasını getirsen, bu takım kimdir, nedir? Diyene kadar sezon biter zaten. Bu yüzden Galatasaray'ı iyi tanıyan birini seçmek zorundalar. Ayrıca, Galatasaray camiasının hemen kabulleneceği, inanacağı, yanında yer alacağı birini bulmaları lazım. Daha sonra adaylar belirlendi. Bu adaylardan biri dün geceki maçta tribünde oturan Hagi. Rumen hoca Galatasaray'a geldiğinde başarısız olmuştu. Romanya'da hem kulüp hem de milli takımda başarılı olamadı. Ama bir özelliği var. Galatasaray'ı gerçekten tanıyor. Florya'yı avcunun içi gibi biliyor ve camia tarafından çok seviliyor. Feldkamp'la da fikir alışverişinde bulunabilieceği düşünüldü. Bence de doğru bu. Ama Hagi, uzun süreli bir sözleşme istemiş ve Rumen hocayla görüşmeler bitmiş" diye konuştu.



Adaylar arasında bir numaralı ismin Bülent Korkmaz olması gerektiğinin altını çizen Uluç, "Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu, Bülent için de iyi bir fırsattır, Galatasaray için de iyi bir seçimdir. Bülent Korkmaz camianın çok sevdiği bir isim. Neden? Çünkü futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray'ın onu defterden silmesine rağmen inat ederek takımda kaldı ve milli takıma kadar yükseldi. Yıllar yılı Galatasaray dışında hiçbir takımın formasını giymeden futbola veda ettiği halde sarı-kırmızılı kulüp Bülent'e herhangi bir vefa gösterisinde dahi bulunmadı. Bir mini jubileyi bile esirgedi. Bu da Bülent'i taraftar bazında mağdur duruma düşürdü ve daha da sevilen bir adam haline getirdi. Bu da taraftarın onu bağrına basacağı anlamına geliyor. Bülent Korkmaz bu fırsatı değerlendirebilirse, ülkenin sayılı teknik direktörleri arasına ismini yazdırabilir. Bir avantajı da öyle bir hocanın yerini aldı ki, ondan daha kötü bir hoca olamayacağı için biraz kıpırdanmada dahi başarılı sayılacak. Hayırlı olsun" dedi.



GALATASARAY – KOCAELİSPOR



Galatasaray-Kocaelispor maçında konuşulması gereken birinci noktanın Taner Gülleri olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, "Ben gol pozisyonlarında topa bu kadar akıllı, bu kadar güzel vuran bir adamı Türk futbolunda uzun yıllardan beri izlemedim. Eğer bu vuruşları Hakan Şükür yapabilseydi şu anda dünyanın en pahalı ve ünlü santraforuydu. Taner'in daha önceki maçlarda izlediğim gollerini de hatırlıyorum. Gol pozisyonlarında bu kadar akıllı, bu kadar soğuk kanlı bir oyuncu görmedim ben uzun yıllardan beri. Bu da onun transfer ayının en büyük gözdelerinden biri olacağı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın oynadığı futbolla ilgili olarak Skibbe'yi ağır bir dille eleştiren Uluç, "Galatasaray öyle bir oyun düzenine oturmuş ki, hücum gücünün yüzde 75'ini kaybetmiş. Galatasaray Türkiye'nin en iyi kanat akınları yapan takımı. Çünkü çok iyi açık oyuncuları var ve bu açık oyuncuları ikili oynadıkları zaman karşı takımın o kanadını çökertiyorlar. Arda ile Hakan Balta ya da Arda ile Ayhan. Diğer tarafta Kewell ile Sabri ya da Arda ile Sabri. Arda ile Barış, Kewell ile Barış ya da. Olağanüstü bir hücum gücü yaratıyorlar. Çift forvetle oynuyorsun ama kanatlardaki akın gücünü sıfırlayan 3-5-2 taktiğiyle. Böyle bir tabloda karşındaki Kocaelispor değil kim olursa olsun yenemez Galatasaray" dedi.



Skibbe'nin sahanın en çok koşan ismi Ümit Karan'ı oyundan alarak Nonda'yı tek forvet oynatmasının yanlış olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, yanlış değişiklikler yüzünden takımın sahada 10 kişi kaldığını söyledi.



Türkiye'de duran topları Galatasaray kadar kötü kullanan bir takım olmadığını dile getiren tecrübeli isim, "Galatasaray'ın taç atma özürlü bir takım olduğunu kaç kez söyledim. Servet taç kullandı ve sarı-kırmızılılar golü yedi. Takım penaltı attı, gol yedi. Penaltılarla eleniyorsun kupadan hala penaltıcın yok ve o berbat penaltıları atan Baros'un penaltı kullanmasına izin veriyorsun. Ama burada gel Skibbe'ye kız. Adamın yapabileceği bu kadar. Bu hocaya sene başından beri tahammül ediyorsan zaten bu durumu hak etmişsindir" şeklinde konuştu.



GAZİANTEPSPOR-BEŞİKTAŞ



Gaziantepspor'un hücum gücünün yarısı olan Tabata'nın Beşiktaş'a karşı forma giymediğini hatırlatan Uluç, "Gaziantepspor eksiklerine rağmen ilk yarıyı rahat bir şekilde 2-0 önde kapatabilirdi; siyah-beyazlıların pozisyonu yokken ev sahibi takımın çok net bir penaltısı verilmedi" dedi.



Beşiktaş'ın sahaya çıkan takımının medya tarafından çıkarıldığını öne süren tecrübeli yorumcu, Mustafa Denizli'ye yönelik eleştiriler sonucunda siyah-beyazlıların sahaya bu şekilde çıktığını belirtti.



Delgado'nun olmadığı maçta Yusuf'u oynatmayı düşünmediği için Mustafa Denizli'yi eleştiren Uluç, siyah-beyazlıların futbolunu değerlendirmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.



GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE



Fenerbahçe takımında Fenerbahçeli olmadığını iddia eden Uluç, "Bu takımda Fenerbahçeliye benzettiğim iki adam var. Bunlar Roberto Carlos ve Lugano. Tecrübeli isim, Tuncay'dan boşalan yeri bu iki oyuncunun güçleri yettiğince doldurduğunu ifade etti.



Takımın kalan kısmının yetersiz olduğunu sözlerine ekleyen Uluç, bunun sorumlusunun da başkan Aziz Yıldırım olduğunu söyledi.