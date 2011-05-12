-ADNAN POLAT'TAN VEDA YEMEĞİ İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayan başkan Adnan Polat, sporculara ve kulüp çalışanlarına yemek verdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da düzenlenen yemeğe, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra tüm branşların (A) takım sporcuları, teknik ve idari kadroları ile kulüp çalışanları katıldı. Yemekte konuşan kulüp genel sekreteri Selçuk İren, Galatasaray Sportif A.Ş Genel Müdürü Ebru Köksal, Galatasaray Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Hakan Aydınol, Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan ve Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı Kaptanı Haluk Yıldırım, başkan Adnan Polat'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından, genel sekreter İren tarafından çalışanlar adına Başkan Adnan Polat'a plaket verilirken, futbol takımı kaptanı Arda Turan, Polat'a, kendisi ve takım arkadaşları adına yazdığı mektubu okudu. Başkan Polat'ın konuşmasından sonra yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve kulüp çalışanları toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.