-ADNAN POLAT'TAN TARAFTARA ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, futbolda başarısız geçen sezonda, taraftarların tarihe geçecek bir duruş sergilediklerini söyledi. Başkan Polat, Galatasaray Kulübü'nün aylık yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan yazısında, göreve geldiği ilk gün kalıcı başarıları elde etmek için yapılması gerekenlerin altını çizerek belirttiğini ve pembe bir tablo çizmekten kaçındığını hatırlatarak, ''Geleceği sağlam kurmak için yapısal değişime gitmek, bu kapsamda yeni stadımızın tamamlanmasından tüzüğümüzün değiştirilmesine, şirketlerimizin birleştirilmesinden kulübün tüm mali rakamlarının şeffaflık anlayışı içinde netleştirilmesine ve uluslararası denetime açılmasına kadar bir çok sorunun çözülmesi gerekiyordu. Kulübümüz için bu çok önemli ve hayati konular bu dönemde teker teker çözülmüştür'' diye konuştu. Profesyonel futbolda sistemli ve yeni bir çalışmanın öncülüğünü yaptığını kaydeden Adnan Polat, ''Karlı kulüp, karlı şirketler'' hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Polat, yazısında taraftarları överek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaray taraftarının futbolda başarısız geçen, en önemli sportif hedeflerimizden uzakta kaldığımız bu sezon boyunca tarihe geçecek, Türkiye için ilk olacak bir duruş sergilemeleridir. Galatasaraylılar, bu dönemde, olayların dışında, hiçbir taşkınlığa izin vermeden tamamen takımlarını desteklemekle meşgul olmayı seçmişlerdir. Bu, bir zamanlar İngiltere'den örnek gösterilen taraftar duruşu örneklerinin ta kendisidir. Onları kutluyor ve teşekkür ediyorum. Galatasaray futbol takımına önümüzdeki dönemde de aynı desteği vereceğinden eminim.'' -''ZAMANI GELDİĞİNDE DUYACAĞIZ''- Mart ayının sonunda kulübün mali ve idari konularının görüşüleceği ve yeni bütçenin oluşturulacağı genel kurul toplantısının olduğunu hatırlatan Adnan Polat, ''Üyelerimizin geçmişte olduğu gibi, aynı şekilde yüksek katılımlarıyla kulübümüze sahip çıkacaklarına ve üyelik sorumluluklarını yerine getireceklerine olan inancım tamdır. Görev yaptığımız dönem boyunca bize kararlarımızı alırken hep, Galatasaray'ın yüksek menfaatleri, Galatasaray kültürü ve gelenekleri rehberlik etmiştir. Galatasaray geleneklerinde esasen sevgi, vefa ve birliktelik vardır. Bu anlamda, Galatasaray'ın sessiz çoğunluğunun duruşu tam da geleneklerimizi ve kültürümüzü yansıtmaktadır. Bu vakur, erdemli ve akli duruşun sesisin, zamanı geldiğinde hep birlikte duyacağız'' şeklinde konuştu. -CULİO- Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu Juan Emmanuel Culio, Galatasaray'a geldiği için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi. Culio, kulübün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında, transferinin biraz zor gerçekleştiğini ifade ederek, ''Bir ayı aşkın iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Ben heyecanla sonucu bekledim. Eski kulübüm Cluj beni satmak istemiyordu. Ama sonunda transfer oldum. Teknik direktörümüz Hagi'nin de çok büyük bir etkisi var. Sonuçta o bana güvendi ve bu şansı verdi. Şu anda Galatasaray'a geldiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Şimdi Galatasaray'dayım ve kariyerimin en uç noktasına ulaştım diyebilirim'' şeklinde konuştu. Formasını giydiği kulüp için sahada canını bile verebileceği şeklinde ifadelerini tekrarlayan Arjantinli oyuncu, elinden gelen mücadelenin en iyisini yapacağından kimsenin kuşku duymamasını istedi. Culio, takımının kazandığında dünyanın en mutlu insanı olduğunu dile getirerek, ''Kaybettiğimizde ise günlerce evden çıkmam. Çünkü üzüntümü ancak evde atabiliyorum'' dedi.