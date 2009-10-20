Adnan Polat'tan şikayet

Oturduğu tribünden nefret ediyor! Adnan Polat, maçlarda sevincini ve üzüntüsünü gösterememekten şikayetçi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Lig TV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, ligin geçen sezonlara göre kalite bakımından daha yukarılarda olduğunu ifade ederek, ''Şu an kimse kendini şampiyon ilan etmesin, önümüzdeki 25 hafta çok zorlu geçecek" dedi.



Ligdeki takımları değerlendiren Polat, ''Bursaspor iyi bir performans çiziyor. Gaziantepspor'dan daha büyük bir çıkış bekliyordum ama biraz ligin başında bocaladılar. Sivasspor'dan düşüş bekliyordum ama böylesini beklemiyordum. Trabzonspor'u iyi bir takım olarak görüyorum. Onlar da biraz şanssızlık yaşıyorlar. Sadri başkan üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Beşiktaş'a biraz haksızlık ediliyor. Üç ay önce şampiyon oldu bu takım. Hemen hemen her takım bu durumları yaşayabiliyor'' diye konuştu.



"Önce Dinamo Bükreş maçı sonra Fenerbahçe"



Adnan Polat, Fenerbahçe ile hafta sonunda oynayacakları derbi maçla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:



"Bizim için en önemli maç oynayacağımız maç. Biz şu anda Dinamo Bükreş maçını düşünüyoruz, başka da bir şey düşünmek istemiyoruz. O maç bitsin Fenerbahçe maçını düşünecek çok zamanımız olacak. Dinamo Bükreş maçı bizim için çok önemli. O maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Hem Galatasaray'ın puanları, hem kazanacağımız ekonomik imkanlar, hem taraftarın, takımın, teknik heyetin morali önemli. Dinamo Bükreş'e konsantre olmaya çalışıyoruz, Fenerbahçe maçını konuşmak istemiyorum.''



Rijkaard konusu



Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Frank Rijkaard'ın eleştirildiğinin hatırlatılması ve Hollandalı teknik adamın bu durumdan etkilenip etkilenmediğinin sorulması üzerine başkan Polat, şunları söyledi:



"Rijkaard'ın gazete okuduğunu ve televizyon seyrettiğini düşünmüyorum. Biri saçıyla, biri kıyafetiyle uğraşıyor. Bunları bırakalım. Rijkaard, 9. lig haftasını oynadı. Bir yabancının Türkiye'ye gelip adapte olması çok kolay değil. Uyum sağladı ama daha Türkiye ile ilgili öğrenmesi gereken, bilmesi gereken çok şey var. En azından Türkiye Ligi'ni tam olarak tanıyabilmesi için yarım sezon herkesle maç yapması lazım. Seyirciyi, hakemleri, medyayı tanıması lazım. Bizleri bile daha yeni tanıyor, yani biraz insaf."



Polat, futbolla yöneticiler Haldun Üstünel, Murat Yalçındağ, Adnan Sezgin, Frank Rijkaard ve Neeskens'in ilgilendiğini, kendisinin ayda bir kez toplantı yaptığını söyledi.



"Elano'dan memnunum"



Adnan Polat, Elano ile ilgili bir soruyu da ''Elano takımla çok fazla çalışma imkanı bulamadı. Elano'dan çalışması, disiplini, arkadaşlarıyla ilişkisi bakımından çok memnunum, son derece iyi bir profesyonel. Sahaya bunu üst düzeyde yansıtacağına inanıyorum. Onun da zamana ihtiyacı var'' diye yanıt verdi.



"Bundan sonra yukarı tribün"



Bir soru üzerine, tribünde maç izlerken oturduğu yerden nefret ettiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:



''Çünkü karşınızda bir kamera var. Sevincinizi, üzüntünüzü gösteremiyorsunuz. Gol atıyorsunuz, yanınızda rakip takımın başkanı oluyor, sevincinizi gösteremiyorsunuz. Ciddi olarak bundan sonra yukarı tribüne çıkıp maçı izlemeyi düşünüyorum.''



"Yardımcı hakemlerden sıkıntı yaşıyorum"



Trabzonspor maçının hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu'na bordo-mavili yöneticilerin tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Adnan Polat, şunları söyledi:



"Hakemin maçın neticesine etki ettiğini düşünmüyorum. Ben bu sezon yardımcı hakemlerden sıkıntı yaşıyorum. Yeterince orta hakemlere yardımcı olamıyorlar gibi geliyorlar bana. Daha aktif, efektif olmaları lazım. Orta hakemin doğru karar vermesine katkıda bulunmaları için üst düzey performans göstermeleri gerekiyor."