-ADNAN POLAT'TAN REST İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Helvacı, Doğan Yalçınkaya ve Vedat Eşkinat'ı istifaya davet etti. Dedeman Oteli'nde bazı yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Adnan Polat, özellikle kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı'ya yönelik ağır ifadeler kullandı. Başkan Polat, ''Sıkıntılı günlerde kimin ne olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz'' derken, şunları söyledi: ''Düşünebiliyor musunuz, yönetim kurulu toplantısında ikinci başkanım bana, 'Biz ibra olmayacağız, onun için erken seçime gidelim. Erken seçime gidersek ibra oluruz' diyor. İbra olmak gibi bir derdim yok. Ben yaptığım her işin hesabını veririm. Sanki Galatasaray yönetimi yolsuzluk, hırsızlık yapmış gibi ibradan korkuyorlar. Şeffaflığı bu kulübe ben getirdim. İsteyen istediğini söylesin. Biz doğruları getirir genel kurul üyelerinin önüne koyarız. Onların verdiği karara da saygı duyarız. Helvacı, 'Eğer bu olmazsa, ben ikinci başkan olarak seçim için imza kampanyası yaparım' diyor. Ben yanlış anladım zannettim, tekrar sordum. Dün yönetim kurulundan sonra açıklama yaptığı için ben de açıklıyorum. Yoksa bunu anlatmazdım. Şunu anlaması lazım ki, kimse Galatasaray Kulübü Başkanlık makamını ve yönetimini tehdit edemez, şantaj yapamaz. Bunun adı ihanettir. Onun için Sayın Mehmet Helvacı'yı, Sayın Doğan Yalçınkaya'yı ve Sayın Vedat Eşkinat'ı onurlu insanlar gibi hepinizin huzurunda istifaya davet ediyorum.'' Bugüne kadar Galatasaray camiasının bütünlüğü, menfaatleri adına hep sabır gösterdiğini vurgulayan Polat, ''Ama Galatasaray Başkanı da bir aslandır, bunu unutmayın. Bir kuzu değildir. Biz kader birliği yaptık Sayın Helvacı'yla 5 yıl boyunca... Çok da iyi işler yaptık, ama artık bu noktadan sonra beraber olmamız söz konusu değil. Onun için kendilerinin lütfen bugün içinde istifalarını getirmelerin rica ediyorum'' şeklinde konuştu.