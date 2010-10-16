-ADNAN POLAT'TAN ÖZELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, üyelerden yeni tüzük için oy istedi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantı hakkında sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesi aracılığıyla bilgi verdi. Verilen bilgiye göre, toplantının açılış konuşmasını yapan Adnan Polat, çok sayıda kişinin çalışmalarıyla tüzük taslağının mevcut haline getirildiğini anlatırken, 30 yıldır yürürlükte olan tüzüğün artık günün koşullarına uydurulması gerektiğini vurguladı. ''Bu proje tamamen Divan Kurulu'nun projesidir. Galatasaray'ın duayenlerinden 15 kişinin çalışmasıyla ortaya çıktı. Daha sonra 5 akil Galatasaraylının çalışmasıyla güncellendi. Tüm üyelerimize gönderilen bu taslağa ilişkin gelen 45 değişiklik talebi değerlendirildi ve uygulandı. Ardından da 14 Galatasaraylının çalışmasıyla bugüne gelindi. Kısacası toplam 79 kişinin çalışması neticesi bugüne geldik'' ifadelerini kullanan Polat, şunları söyledi: ''Dünyadaki değişime ayak uydurmamız lazım. Tüzük de dinamik bir süreç içerisinde gerektiğinde değişebilmeli. Bu tüzüğü ilerde daha da mükemmel hale getirmek için çalışmaya varız. Her alanda Türkiye'ye liderlik yapan bir kurum olarak tüzük konusunda geç kaldık. Bize yakışanı yapmamız, bu tüzüğü alkışlarla kabul etmemiz lazım. Hep birlikte gereğini yaparak, Galatasaray duruşunu dünyaya gösterelim.'' Adnan Polat'ın konuşmasının ardından, Redaksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı, yaptıkları çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verdi. Öte yandan, Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu Başkanı olan Duygun Yarsuvat ise bu süreçte kişisel olarak haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek, üyelere serzenişte bulundu.