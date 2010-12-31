-ADNAN POLAT'TAN ''DUYGULU'' VEDA İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 11 Ocakta Beypazarı Şekerspor ile yapılacak Ziraat Türkiye Kupası maçıyla veda edilecek olan Ali Sami Yen Stadı için duygu yüklü bir yazı kaleme aldı. Galatasaray Dergisi'nin ocak ayı sayısında yer alan Ali Sami Yen Stadı özel ekinde yazısı bulunan Adnan Polat, şu ifadeleri kullandı: ''Ali Sami Yen Stadı'na ilk gidişimi şimdi dün gibi hatırlıyorum. Stadımızın açılış maçıydı. Daha 11 yaşımdaydım. Bilet bulamamıştım ama içeri girmeye öylesine kararlıydım ki, demir parmaklıklardan geçmeye çalışırken bir güvenlik görevlisine yakalanmamı, buna rağmen daracık parmaklıktan geçmeyi başarıp merdivenleri ikişer üçer zıplayarak yeni açık tribüne çıkışımı, tribün girişinde beni karşılayan o müthiş stat manzarasını, salkım saçak olmuş tribünleri ve hala unutamadığım o keskin çim kokusunu... 1964 yılından bu yana Ali Sami Yen Stadı, onbinlerce Galatasaraylı gibi, benim de ikinci evim oldu. Galatasaray sevgisini doyumsuzca yudumlayabildiğim, benim gibi düşünen, benim gibi hisseden insanlarla yan yana, kol kola olabildiğim o büyülü dünya, hayatımın sonraki akışını sonsuza kadar etkiledi.'' -''SENİ KALBİMİZE GÖMDÜK ALİ SAMİ YEN STADI''- Ali Sami Yen Stadı'nın en büyük sevinçlerinin, en büyük coşkularının ve tarifi zor üzüntülerinin mekanı olduğunu vurgulayan Polat, ''Orada yaşadıklarımız ve yaşattıklarımızla, Ali Sami Yen Stadımızı dünyanın en çok tanınan Türk stadı haline getirmeyi başardık. Evet, betona ruh veren bizlerdik, tüm Galatasaraylılardı. Çok sevdik stadımızı. Bazen verdiğimiz zorunlu aralara rağmen, benim kuşağım için ve benden sonra gelenler için gerçek bir yuva oldu'' dedi. Galatasaray'a yönetici olma onurunu yaşadıktan sonra Ali Sami Yen Stadı'na birçok yenilik getirdiklerini vurgulayan başkan Polat, duygularını şöyle aktardı: ''Kombine sistemini getirdik, localar kurduk, ışıklandırmayı güçlendirdik. Kısacası Ali Sami Yen Stadı'nı modern bir stat yapmak için uğraştık. Dönem değiştikçe stadımızın kulübümüze yetemediğini görüyorduk elbette. Öyle bir zaman geldi ki, makyaj yaparak taze tutmaya çalışmalarımız da yetersiz kalmaya başladı. Artık Ali Sami Yen Stadımızın doğal ömrünün sonuna geldiğini bizler de fark ediyorduk. Şimdi Ali Sami Yen'i kalbimize gömüyoruz ve yeni evimize taşınıyoruz. Ali Sami Yen Stadımıza veda ederken, onu kalbimizde sonsuza kadar yaşatacağımız, eşsiz yerine gönderiyoruz. Seni kalbimize gömdük Ali Sami Yen Stadı, anılarımıza, rüyalarımıza...''