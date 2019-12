-ADNAN POLAT'TAN BİRLİK MESAJI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Galatasaray Kulüp Başkanı Adnan Polat, geçirdikleri sıkıntılara karşı yönetim kurulu üyeleri olarak hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Polat, yönetim kurulunan bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaklaşık 2 saat süren kritik toplantısının ardından, görevde bulunan 13 yönetim kurulu üyesiyle birlikte Turgay Vardar Basın Odası'nda basınının karşısına çıktı ve birliktelik mesajları verdi. Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri olarak birlikte basının karşısına çıkmalarının önemli bir nedeni olduğunu ifade ederek, ''Son 10 günde yaşanan olaylar özellikle medyada yer alan, yazılan, yorumları yapılan olaylar, başta ben olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı çok üzdü. Ortaya atılan iddialar, ithamları hiçbir yönetim kurulu üyesi arkadaşım hak etmedi. Biz uzun zamandan beri Galatasaray'ın yüksek menfaatleri için beraberce mücadele eden bir ekibiz. Tabii ki bu karar süreci içerisinde aynı konuda çok farklı görüşlerin olduğu, tartışıldığı bir toplantı yaşadık. Biz her toplantıyı böyle yaşarız, hepimiz aynı görüşte değiliz. Farklı görüşlerin ortaya atılmasından bir karar çıkarırız. O kararın arkasında dururuz. Herkes de o kararın gerçekleşmesi için ortaya aklını, emeğini, çabasını koyar'' diye konuştu. -''SÖYLEMLER AMACINI AŞMIŞ OLABİLİYOR''- Galatasaray Kulübünde yönetimlerin, genel kurul üyeleri tarafından belirlendiğini vurgulayan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu, 'Biz kulübümüzün yönetimini sizlere tevdi ediyoruz. Bizim adımıza kulübümüzü yönetin' anlamına gelir. Bu yönetimi yaparken de kanunlar, kurallar ve Galatasaray'ın yazılmamış kurallarıyla bizi görevlendirirler. Galatasaray Kulübünde başkanlık sistemi vardır. Her konu başkanla başlar, her konu başkanla biter. Ben her proje için, bir proje lideri arkadaşımızı görevlendirmişimdir. Bu arkadaşımız aldığı projeyle ilgili yetkilidir. Zaman zaman benimle istişare eder, görüş alış-verişinde bulunur. Bazı konularda karar alınmasını ister ama bu işler gerçekleşirken, diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızın da fikirlerine, yardımlarına da açığız. El birliğiyle bu projeleri gerçekleştirmeye çalışırlar. Bazı söylemler belki amacını aşmış olabiliyor, bazen yanlış anlaşılmış olabiliyor. Bazen topluluk önünde bir çok konuyu işlediğiniz vakit farklı şeyler ifade etmiş olabiliyorsunuz. Ama bizim çalışma sistemimiz budur. 105 yıldır böyle gelmiştir. Bundan sonra da böyle gidecektir. Kendi aramızda farklı konularda, farklı görüşlerimiz olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ama sonunda alınan karar içinde hep beraber biz mücadele ederiz.'' Başkan Polat, Galatasaray Kulübü yönetim kurulunun seçildiği günden bugüne kadar iki üyenin görevini bıraktığı dile getirerek, ''Çalışma ortamından, bulunduğumuz şartlardan memnun olmadıklarını bildirmişler, istifa etmişlerdir. Bugün de istifa eden arkadaşımızın (Cemal Özgörkey) istifasını onayladık. Kendisine de Galatasaray'ın vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Belli sıkıntıları geçirmeye devam edeceğiz ama biz bu sıkıntılardan kaçmak yerine bu sıkıntıların mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Vermeye de devam ediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. -''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN RAPORUNU GÖRÜŞMEDİK''- Adnan Polat, futbol takımının performansından, aldığı neticelerden mutlu olmadıklarını, Galatasaray'ın tarihi projeleri birer birer hayata geçerken, futbol takımının aldığı bu neticelerin kendilerini düş kırıklığına uğratığını söyledi. Futbol takımının aldığı neticelerin kendilerini, camiayı ve taraftarları üzdüğünü anlatan Polat, ''Doğal olarak bu üzüntülerden dolayı tepkiler alıyoruz. Bu anlamda aldığımız tepkilerden dolayı da biz ne taraftarımıza, ne de camiamıza herhangi bir şekilde sitem etme hakkını da kendimizde buluyoruz. Ama Galatasaray'ın butün bu projelerinin yanında, futbol da bu projelerden bir tanesi, bu projelerin hepsinin hayata geçmesinin ardından, sportif anlamda Galatasaray'ın aktiviteleri daha yukarı seviyelere çıkacaktır. Ama bunları akşamdan sabaha kimse bizden beklemesin. Çünkü kimsenin elinde sihirli değnek yok'' diye konuştu. Adnan Polat, teknik direktör Gheorghe Hagi'nin raporunu toplantıda görüşmediklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz hafta oynanan maçla ilgili bir çok şeyler yazıldı, çizildi. Bayram döneminde arkadaşlar bir araya gelerek, bazı görüşmeler yaptılar. Daha sonra da teknik direktörümüzün raporuna müteakip, futbol takımıyla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı ifade ettik. Bu rapor şu anda bende. Bunu bugünkü yönetim kurulu toplantımızda görüşmedik. Çünkü aciliyeti olan başka konularımız vardı. Zaten bu rapor önümüzdeki dönemlerle yani sezonun ikinci yarısıyla ve ileriki dönemlerle ilgili bir aksiyon planıdır. Önümüzde oynanacak Beşiktaş maçını etkileyecek bir şey değildir. Zaten etkilemesini beklemek de bir hayalden öteye geçmez, gerçekçi de olmaz.''