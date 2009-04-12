Adnan Polat'ın hakem tepkisi

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 0-0 bitirdikleri Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimine tepki gösterdi.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adnan Polat, özellikle karşılaşmasının hakem üçlüsüne tepkide bulunarak, "İki takım sabaha kadar oynasalar, bu hakem üçlüsü maçı berabere bitirecekti" dedi.



Yaşanan durumun bir "tezgah" olduğunu ileri süren Polat, şunları kaydetti:



"Tamamıyla çok güzel bir tezgah ortaya konmuş. İki takım da ligden düşürüldü. Yetkilileri tebrik ediyorum. İkinci yarı başladığından beri senaryo gayet güzel uygulandı. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türkiye'nin iki önemli takımı devre dışı bırakılmaya çalışılıyor ve başarılı da oluyorlar bana göre."



Polat, karşılaşmanın son anlarında yaşanan ve 4 oyuncunun kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı gerginliğin sorulması üzerine, "O gerginliği kim yarattı, ona bakmak lazım. Televizyondan izlenince açık açık görülüyor" diye konuştu.



Diğer yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, maçın ardından herhangi bir açıklamada bulunmadan stattan ayrıldılar.

