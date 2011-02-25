Adnan Polat'a karşı İnan Kıraç Faruk Süren buluşması

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat’a karşı ittifak oluşturan İnan Kıraç ve Faruk Süren dün buluşup G.Saray’ı masaya yatırdı.



Olası bir seçimde geniş tabanlı yönetim oluşturma kararı alan ikili Aysal’la da buluşacak. Kıraç da Polat’la görüşüp yine “Seçime git” diyecek.



G.Saray’ı kurtarma timi

G.Saray'da yaşanan kötü gidişin ardından 11 yıllık küskünlüklerini bir kenara bırakan eski başkan Faruk Süren ile camianın kanaat önderi İnan Kıraç dün ‘yeni G.Saray’ı konuşmak için biraraya geldi. 2001’de G.Saray logosunun kullanımıyla ilgili başlayan tartışma sonrası Süren’i koltuğundan eden Kıraç, Polat yönetiminin başarısız icraatları sonrasında Süren’e zeytin dalı uzatmıştı. İkili Eğitim Vakfı’nın yılbaşı balosunda barışırken, Süren dün saat 10.30’da Altunizade’deki ofisinde Kıraç’ı ziyaret etti.

Bu zirvede G.Saray’ın sorunları, Adnan Polat’ın icraatları, yönetim içindeki bölünme, futbol takımının performansı gibi birçok konu masaya yatırılırken, İnan Kıraç ile Faruk Süren olası bir seçimde geniş tabanlı bir yönetim oluşturulmasına karar verdi.



‘Yıprandın sen artık bırak’

Bu ikili önümüzdeki hafta da başkanlığa aday olmaya hazırlanan Ünal Aysal ile biraraya gelecek. Aysal’la yapılacak bu toplantının ardından ise İnan Kıraç, her platformda olağanüstü kongreye gitmeyeceklerini açıklayan ancak baskın seçim yapmayı planlayan G.Saray Başkanı Adnan Polat’ı da görüşmeye davet edecek.

Daha önce de Polat’a seçime gitmesi gerektiğini söyleyen Kıraç bu görüşmede de başkana “Adnancığım yıprandın, genel kurula git” tavsiyesinde bulunacak.



Kritik kongreye hazırlık

Adnan Polat, Kıraç’ın bu tavsiyesini de dinlemezse muhalefet kanadı olağan mali ve idare kongre için hazırlık yapacak.

Öte yandan G.Saray’da 27 Mart’taki mali kongre öncesinde genel kurul üyelerinin aidatlarını yatırma süresi 28 Şubat’ta doluyor. Kıraç ve Süren’in başını çektiği grup aidat yatıranların sayısına ve kimlerin yatırdığına göre bir hareket planı yapacak.





