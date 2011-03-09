-ADNAN POLAT'A İSTİFA ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nün duayen isimleri arasında gösterilen İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ı bir kez daha istifaya çağırdı ve başkan adayı olarak Ünal Aysal'ı gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mart ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yer alan ve uzun aradan sonra Divan toplantısına katılan İnan Kıraç, Adnan Polat'ı yine eleştiri yağmuruna tuttu. ''Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır aranızda bulunamadım. Bir televizyon kanalına sıkıntılı durum ve çözümleri hakkında kişisel görüşlerimi belirttim. Verdiğim beyanatın camiamızın değişik kesimlerinde olumsuz şekilde yorumlandığını ve görüşlerin medyaya da yansıdığını görünce, görüşlerimi ikinci ailem olan sizlerle paylaşmak üzere buraya geldim'' diyen Kıraç, ''530 yıllık camianın kültürü içinde yer alan (Kol kırılır, yen içinde kalır) düsturunu ben de çiğneyenlerdenim. İnancım halen şudur ki, Galatasaray'ın bazı dokunulmazları vardır. Artık bunlara dokunmamak gerekir, yıpratmamak gerekir'' dedi. Sporu bilen, takip eden yeni ve eski bazı isimlerle görüştüğünü aktaran Kıraç, son seçimde başkan adayı olarak 2 bin 290 oy alan Adnan Öztürk ile eski başkanlardan Faruk Süren ile olan diyaloğuna dikkati çekerken, başkan adayı olarak Ünal Aysal'ı düşündüğünü ve bu isimlerin de kendisiyle aynı fikri paylaştığını vurguladı. ''Kişisel inancıma göre, Galatasaray'da bir dönem bizi başarıya götürmüş olan birlik, beraberlik duygusu tek çözüm yoludur. Herkes de küçük nüanslar haricinde aynı fikri paylaşmaktadır'' diyen Kıraç, şunları söyledi: ''Yaptığım görüşmelerde önerim, (Birleşin, oy hesabı yaparak idare heyeti kurmaya çalışmayın. Galatasaray'a hizmet edecek, verimli olacak kişileri bir araya toplayın) oldu. Faruk Süren bu birleştiriciliği benim yapmamı söylediğinde, yapamayacağımı anlattım ve başkan adaylığı için aklımdaki ismin, eğer kabul ederlerse Galatasaray'ı çok seven, AIG işinde büyük hizmetler vermiş, bir devre bu konuyu da düşündüğünü tahmin ettiğim Ünal Aysal olduğunu söyledim. Hem Faruk Süren, hem de Adnan Öztürk bu ismi destekledi. Ünal Aysal'a başkanlık konusundaki görüşünü sorduğumda, (Başkan istifa etmeden herhangi bir şekilde adaylığımı açıklamam) dediği bir hakikattir. Galatasaray'a yakışır şekilde yaptığı bu davranışını da unutmamak gerekir. Adnan başkanın yaptığı iyi işler vardır ama yorulmuştur. Daha fazla da yıpranmaması için 27 Mart'ta yapılacak ibra toplantısından önce istifa etmelidir. İbra edilmelidir, başkanlığı bırakmalıdır.''