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Spor

ADNAN POLAT YARIN ARENA'DA KONUŞACAK İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 21:21

-ADNAN POLAT YARIN ARENA'DA KONUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 -  Galatasaray Kulübü'nün Mali Kongresi'nde idari açıdan ibra edilmeyen ve olağanüstü seçim genel kurulu yapma zorunluluğu doğan başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu, yarın medya önüne çıkacak.  Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray  Kulübü Başkanı Adnan Polat ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı basın toplantısının, yarın saat 14.00'de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Basın Toplantı Odası'nda yapılacağı duyuruldu. 

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