-ADNAN POLAT VEDA EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, aday olmadığından yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçim genel kurul toplantısının ardından koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Başkanlık koltuğuna 2008 yılı mart ayında yapılan genel kurul sonrası Nazım Durak'ı açık farkla geçerek oturan Adnan Polat, 2010 yılı mart ayındaki seçimlerde ise Adnan Öztürk'ü geçmeyi başardı, ancak 3 yıllık başkanlık dönemine olağanüstü bir genel kurulla veda etmek zorunda kaldı. Galatasaray'ın 33. başkanı olarak tarihe geçen Adnan Polat, Alp Yalman'ın başkanlığı döneminde 1992-1996 yıllarında 4 yıl başkan yardımcılığı ile futbol komitesi başkanlığı, Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde de 2006-2008 yılları arasında 2 yıl başkan yardımcılığı görevi üstlenmişti. -MALİ GENEL KURULDA İBRA EDİLMEDİ- Galatasaray Kulübü için yaptığı en önemli çalışmalar arasında kulüp tüzüğünün yenilenmesini gösteren Adnan Polat, yine bu yeni tüzükte yapılan değişiklik nedeniyle mali genel kurulda önemli bir darbe yedi. Eski tüzüğe göre hem mali hem de idari yönden ibra edilmemesi halinde yönetimin seçime gitmesi öngörülürken, yeni tüzükte yapılan değişiklik nedeniyle idari yönden ibra edilmeyen Adnan Polat yönetimi, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı kulübün tarihine idari yönden ibra edilmeyen yönetim olarak geçen Adnan Polat yönetimi, oldukça çalkantılı bir dönemin ardından seçim kararı alma durumunda bırakıldı. -FUTBOLDA BAŞARI SAĞLANAMADI- Adnan Polat, ilk başkan olduğu yılda teknik direktör Karl Heinz Feldkamp'ın sezonun bitimine 6 hafta kala istifa etmesine rağmen şampiyonluk yaşarken, ardından beklentileri karşılayamadı. Türk Telekom Arena'nın açılması, şirketlerin birleştirilmesi gibi konularda başarılı bir yönetim ortaya koyan Adnan Polat, futbol takımının kan kaybetmesine engel olamadı. Kısa başkanlık döneminde teknik direktör olarak Karl Heinz Feldkamp, Cevat Güler, Michael Skibbe, Bülent Korkmaz, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi ve Bülent Ünder'le çalışan Polat, ligde ve Avrupa'da hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kaldı. -YÖNETİMDEN İSTİFALAR- Adnan Polat, 22 Mart 2008'deki seçimlerde Nazım Durak'ı 230'a karşı 2 bin 148 oyla, 27 Mart 2010'daki seçimlerde ise Adnan Öztürk'ü 2 bin 290'a karşı 2 bin 944 oyla geçerken, her iki döneminde de yönetiminde istifalar yaşandı. İlk döneminde basketbolda yaşanan ''Cemal Nalga Skandalı''yla karşı karşıya kalan Polat'ın bu yönetiminden Yiğit Şardan ile Ahmet Dedehayır istifa etmek durumunda kalırken, başkan danışmanı sıfatıyla Şardan görevlerini devam ettirdi. Polat'ın bir yıl kadar süren ikinci dönemi ise oldukça sıkıntılı geçti. İlk olarak sportif direktör Adnan Sezgin ile anlaşmazlık yaşayan Haldun Üstünel istifa ederken, ardından ise yönetimdeki görüş ayrılıkları nedeniyle Cemal Özgörkey ayrıldı. Yönetim içindeki fikir ayrılıklarının en belirginleştiği noktada ise Mehmet Helvacı, Doğan Yalçınkaya ve Vedat Eşkinat'ın muhalefeti ortaya çıktı. Adnan Polat tarafından, istifaya çağrılan üçlü, yönetimin mali genel kurulda ibra edilmemesinin ardından istifalarını sundular. -EN UZUN SÜRE ALİ SAMİ YEN'DE- Sarı-kırmızılı kulübün 106 yıllık tarihinde, şimdiye dek 33 kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, 1905-1914 tarihleri arasında üst üste 10 yıl süreyle başkanlık görevini üstlendi. Yen, 1 yıllık aradan sonra üst üste 4 yıl daha sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yaptı ve 15 yıl Galatasaray Kulübü'ne başkanlık yaparak ulaşılması güç bir rekoru da eline geçirdi.