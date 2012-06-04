Adnan Polat 'teşvik'ten hâkim karşısına çıkıyor

2006'da şampiyonun belli olduğu Denizlispor-Fenerbahçe maçı için teşvik primi verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ilk davası çarşamba günü yapılacak. Teşvik primine dair delil bulunamadığını belirten savcı, Polat'ın 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan yargılanmasını istedi.



Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın kulüpte başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü sırada ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 6 Haziran'da yapılacak.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Haziran'da görülmesine başlanacak olan davanın İstanbul Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit tarafından hazırlanan iddianamesinde, Mehmet Bülent Tulun'un Adnan Polat'a yazdığı belirtilen ''Sayın başkan benim, İliç'in transferinden dolayı usulsüz olarak 75 bin dolar aldığıma dair lafları sağda solda söylüyormuşsunuz, bunlar benim kulağıma yoğun bir şekilde gelmeye başladı. İliç'in transferinde hangi paranın nereye verildiği hepsi kayıt altındadır. Her şey Galatasaray'ın menfaatleri adına yapılmıştır. Umarım 2006 yılı mayıs ayında sizin şoförünüzün kulüpten aldığı 1 milyon 500 bin dolar para da, kulübün menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır. Söz konusu makbuz kopyaları da bende mevcuttur. Hoşça kalın, Bülent Tulun'' şeklindeki mektup nedeniyle soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Adnan Polat, şoförü Mustafa Kabasakal ve Galatasaray Spor Kulübü'nde o sırada sportif direktörlük yapan Mehmet Bülent Tulun hakkında, 14 Mayıs 2006 tarihinde oynanan Denizlispor-Fenerbahçe futbol takımları arasındaki karşılaşmada Denizlispor takımına ''teşvik primi'' verilmesi iddiasına ilişkin soruşturma yapıldığı kaydedilen iddianamede, şüpheli ve tanık beyanlarının yanı sıra, elde edilen delillere yer veriliyor.

İddianamede, şu ifadeler yer alıyor:

''Denizlispor-Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte Galatasaray Spor Kulübü adına teşvik primi olarak herhangi bir ödemede bulunulduğuna dair kayıt bilgi ve belgeye rastlanılmadığı görülmüştür.''

Galatasaray Spor Kulübü'ne ait hesap dökümlerinden olan muavin defterindeki döviz kasası dökümü incelendiğinde, 16 Mayıs 2006 tarihinde 1 milyon 23 bin 100 dolar tutarında kasa çıkışının görüldüğü belirtilen iddianamede, bu tutarın 23 bin 100 dolarlık miktarına makbuz düzenlendiği, diğer 1 milyon dolarlık bölümün makbuzla belgelendirilemediği ifade ediliyor.

Bu miktarın futbolcu Rigobert Song'a tazminat bedeli olarak verildiğinin belirtildiği, ancak Galatasaray Spor Kulübü'nden Song'un menajerine gönderilen elektronik posta dikkate alındığında, 16 Mayıs 2006 tarihli tediye fişiyle Song'a 1 milyon dolar ödeme yapılmış olunmasının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer veriliyor:

''Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait 1 milyon dolar tutarındaki paranın hangi amaçla ve nereye harcanmış olduğunu ikna edici bir makbuz ya da belge ile tevsik edilemediği dikkate alınarak, harcamanın yapılmış olduğu 16 Mayıs 2006 tarihi itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nde kulüp başkan yardımcısı olarak görev yapan, bahsi geçen ödemenin yapıldığı iddia edilen futbolcu Rigobert Song ile yapılan sulh ve ibra kontratlarında kulüp başkan yardımcısı sıfatıyla imzası bulunan Adnan Polat'ın eylemiyle 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçunu işlemiş olduğu dosya kapsamından anlaşılmıştır.''

İddianamede, Polat'ın ''Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'' suçundan 1 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.