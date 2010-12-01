Adnan Polat: Taraftarın istifa çağrısı o anlıktı

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Avrupa'ya veda edip ve ligde de istediği sonuçların alınmaması üzerine taraftarların istifa çağrısına, "Ben 9 senedir G.Saray'ın içinde aktif haldeyim. Taraftarlar benim ilişkim daima iyi olmuştur. Ultraslan'la aram çok iyidir. İlk defa bana istifa sesleri yükseldi. Bu hiç alışık olmadığım bir şey. Bu beni çok üzdü. "Yönetim istifa" dendi ancak arada "Başkan istifa" sesleri de yükseldi. Bence G.Saray taraftarı o an orada öyle söyledi ama bence hepsi iyi biliyor yaptıklarımızı" dedi.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın Lig TV'yle yaptığı rçportaj şöyle:

"AÇILIŞ PROGRAMIMIZ HAZIR"

Stadımızı 15 Ocak'ta açmayı planlıyoruz, yalnız bu stada ta başından bu yana sahip çıkan başbakanımızın uygunluğunun bekliyoruz. Bu hafta cevap gelecektir. Tüm açılış programımız hazır. Büyük bir şov olacak. Kupa ve programlarının sıkışıklığı nedeniyle sadece 15 Ocak var. Ali sami Yen'in kapanışı içiğn de bir programımız var, Herkes için büyük anlamı var. Benim 30 yılım burada geçti. Evimize güzel bir veda töreni hazırlayacağız.



"52 BİN TARAFTARIMIZ AÇILIŞA GELECEK"

Galatasaray'ın büyüklüğü kazandığı veya kaybettiği maçlar da değildir. Bu stadı 20 yıldır bekliyoruz. Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Ancak şöyle de bir gerçek var sportif başarı olmayınca istenilen satışı da gerçekleştiremiyorsunuz. İlk maça da 52 bin kişini geleceğini düşünüyorum. Bu açılış için sadece eski futbolcularımızı ddeğil, tüm sprcularımızı davet edeceğiz."



"SADECE FARUK SÜREN KONUŞUYOR"

"Galatasaray'ın yazılmamış kuraları ve gelenekleri vardır. Galatasaray başkanları görevlerinden ayrıldıklar anda mevcut başkana bir eleştiri olacaksa gelir divan kurulunda konuşurlar. Ben göreve geldiğimden bu yana ise baktığınız zaman Faruk Süren ve bazı eski yöneticiler hakkımda sürekli konuşuyor. Geldiğim günden beri eski defterleri hiç karıştırmadım, hiç enkaz edebiyatı yapmadım. Buradaki amacım Galatasaray'ın menfaatleri. Bu durum bize hiç yakışmıyor.



"ŞEREFLERİ VARSA İSPATLASINLAR"

24 saatimin yaklaşık 18 saatini Galatasaray'la yaşıyorum. Geçenlerde bir tatile gideyim dedim burnumdan geldi. Bizi rantçılıkla suçluyorlar. Özelikle Riva konusunda biz Riva hakkında genel kuruldan tam yetki aldık ve Riva'yı en iyi şartlarda değerlendirmek için bekliyoruz. Arkasında Genel Kurul kararı olan bir işte nasıl rant olabilir ki? Bizim hakkımızda rantcı diyenler şerefleri varsa bunu ispatlasınlar.

Galatasaray'a geldiğimiz günden beri 40 tane haciz işlemini kaldırdık. 1996 ile 2006 arasında Fifa'daki tüm itilaflı işlere tam 36 milyon dolar para ödedik. Şu anda futbolcular haricinde tüm çalışanlara paraları ödenmiştir. Stadımızın 1 yıl geçikmesinden dolayı 40 milyon dolar para kaybettik ve bu da bizi nakit akışı konusunda zora soktu.



POLAT'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

"Ben 9 senedir G.Saray'ın içinde aktif haldeyim. Taraftarlar benim ilişkim daima iyi olmuştur. Ultraslan'la aram çok iyidir. İlk defa bana istifa sesleri yükseldi. Bu hiç alışık olmadığım bir şey. Bu beni çok üzdü. "Yönetim istifa" dendi ancak arada "Başkan istifa" sesleri de yükseldi. Bence G.Saray taraftarı o an orada öyle söyledi ama bence hepsi iyi biliyor yaptıklarımızı.



"100 KİŞİLİK LİSTEMİZ VAR"

Adnan Sezgin'e benim verdiğim görev Galatasaray'ın Florya'daki işlerinin düzgün bir biçimde yürümesi. En son Elano ile ilgili olayn oldu hepnizin bildiği. Elano Galatasaray'ı kafasında bitirmiş. Adnan 2 gündür Santosla pazarlık halindeydi. Galatasaray'da transferleri Adnan Sezgin değil teknil direktörlerin isteği ile yapılır. Gerets ile şampiyonluğun iskeletini Hagi kurdu. Ve Hagi'nin burada başarılı olacağını düşünüyorum. Hagi savaşan bir takım istiyor ve elinde de 100 kişilik bir futbolcu listesi var.



"SEZGİN'İ YARIN KAPININ ÖNÜNE KOYARIM"

Adnan Sezgin transferi kendisi yapmaz. O gider pazarlılları yapar ve en son noktada bize getirir biz de hocaya bir kez daha sorar ve transferi gerçekleştiririz. Adnan Sezgin'i basın sevmez çünkü Adnan'ın ağzından laf alamazlar. Adnan futbolun tekniğine kesninlikle karışmaz. Adnan Sezgin'ın Galatasaray'a zarar verdiğimini düşünürsem yarın kapının önüne koyarım bu herkes için de geçerli Adnan Sezgin bize faydalıysa ben onu niye göndereyim?



"NE HAGI KALIR, NE DE SEZGİN"

Benim amacım Galatasaray yönetimsel kararları alsın ama bunu profesyoneller yapsın. Galatasaray'da artık futbol şubesi yok. Benim 5 tane yöneticim var. Bunların görev tanımı var. Bunları bana değerlendirip gönderin dedim. Buradan gelen sonuçlarda görevine en uygun olan Adnan Sezgin çıktı. Futbolda da tüm yetkiyi Sezgin ve Hagi'ye verdik. Hagi'ye transfer konusunda tam yetki verdik. Uygulaması Adnan Sezgin'dir. Başarı gelmezs ne Hagi kalır, ne Sezgin kalır.



"HER ZAMAN RAKİBİMİZ FENERBAHÇE"

Taraftar olarak futbol taraftarlarının yüzde altmışbeşi Fenerbahçe ve Galatasaraylı. Geniş açıdan bakarsanız işin ekonomisini sportif açıdan yakaladığı başarıları göz önüne alırsanız bizim en önemli rakibimiz Fenerbahçedir. Bu durumu şu anki içinde bulunduğumuz konumu değiştirmez. Kavgadan herkes zarar görür. Savaşta yenen de, yenilen de zarar görür, kavgayla bir yere gidilmez. Rakiplerimizle rekabet içinde olacağız ama bu rekabetten de fayda sağlayalım. Medya bizlerin kavga etmesini istiyor. Çünkü bu onların işine geliyor. Biz Aziz Yıldırım'la bir araya geldik ve Türk sporunu nasıl yukarıya taşıyabiriliz diye konuştuk. Biz kavga edersek bu durum tribünlere ve sokaklara yansıyor. Bu büyük rekabetten büyük bir ekonomi nasıl çıkar biz onun peşindeyiz. Sadri Şener de benim çok eski bir dostum o Trabzonspor başkanı diye onuunla oturmayacak mıyım?



"BURASI FARKLI BİR DÜNYA"

Total futbola geçmek futbol anlayışımızı geliştirmek için Rijkaard'la anlaştık. Rijkaard'ın Türkiye'ye gelişinde herkes olumlu konuştu. Biz Rijkaard'la lige çok iyi başladığımızda Rijkaard'la ilgili olumlu konuşanlar ne zamanki 7 haftada düşüşe geçtik Rijkaard'la ilgili olumsuz konuşmaya başladı. Eğer Rijkaard'la ilgili ilk geldiği gün olmsuz bir yargıları olsaydı onlara saygı duyardım. Rijkaard'a buraya gelmeden önce buranın çok farklı bir dünya olduğunu söyledim.



"OTORİTER HOCA LAZIM"

Türkiye'de başarı olacaksa otoriter teknik direktör lazım. Baktığınız zaman Lucescu dışında yumuşak başlı bir teknik direktör Galatasaray'da başarılı olmamış. Türkiye'de futbol farklı oynanıyor sanki burada sahada savaş yapılıyor, burada anti futbol oynanıyor. Rijkaard'ın Galatasaray'da başarısız olmasının sebeplerinden biri burada oynanan futbola ayak uyduramaması oldu. Takıma kamp yaptırmak istemedi. Ama oyuncular o kadar profesyonel değil.



"OĞUZ SARVAN'IN İNİSİYATİFİNDEYİZ"

Avrupa Kupaları'nda oynayan takımlarımızın durumu ortada. Bursaspor işte. Durum ortada. Kötü örnek oldular. Böyle futbol olmaz ki. Tekme atarak, dirsek atarak futbol oynanmaz. Türk futbolu maalesef Oğuz Sarvan'ın inisiyatifine kalmış durumda gidiyor.



"HAGI, BAŞARILI OLURA KALIR"

Hagi'nin futbolculardan beklentisini var, Misimovic'in tavırlarını özelikle de antrenmanlarda hiç beğenmedi ve o yüzden de kadrodışı bıraktı. Misimoviç ile ilgili tüm karar Hagi'nin. Affedip etmemek onun kararı. Hagi başarılı olursa devam eder, olamazsa da gider. Kendisi devre arasında çıkışta olan genç ve savaşan futbolcuları istiyor.



"TERİM'E TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Fatih Terim'e teklif götürdük. Hatta ben Terim'le iki kez götürdüm. Fatih Hoca, bana Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemediğini söyledi. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Daha sonra da yarım saat futbol konuştuk.



"KEITA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Bir çok futbolcu transfer ettik. Özelikle Lincoln ve Keita'dan hayal kırıklığına uğradım. Keita'dan çok umutluydum ama çok disiplinsiz bir futbolcuydu. En son Gençlerbirliği maçından önce kimseye haber vermeden gitti. Oradan da Dünya Kupası'na katıldı. Rijkaard 'o gelse bile ben onu kadroya almam' dedi. Keita'yı satmak zorunda kaldık. "



"HELVACI'NIN SÖZLERİ MAKSADINI AŞTI"

Mehmet Helvacı ile beraber yöneticilik yaptık. Başkan olduğumda 2. başkanım yaptım. Mehmet Helvacı hep benim yanımda oldu ancak son söylemleri biraz amacını aştı. Kulüpcülük bir takım oynudur ve burada ben yaptımk demek olmaz. Birleşme konusunda Mehmet Helvacı çok öenmli şeyler yaptı. Ancak bunu ben yaptım demek çok da doğru değil. Mehmet birleşme konusunda imkansızı başardık dedi. Bunun hukuksal boyutunu da Mehmet Helvacı yaptı. Ama 'ben yaptım' demekle olmuyor. Bu bir takım oyunu. Helvacı maksadını aşan açıklamalarda bulundu. Başkanın yol vermediği hiç kimse bir şey yapamaz.

Murat Yalçındağ, Manisaspor maçından sonra beni aradı. Biz Şeref Tribünü'ndeyiz, yenildik, taraftar tepkili dedi. Helvacı daha sonra telefonu aldı ve 'biz medyaya açıklama yapalım' dedi. Önce yapmayın dedim ama Helvacıısrar etti. Daha sonra ben sabah tekrar aradım ama Mehmet'e ulaşamadım toplantıyı 'yapmayın' diyecektim. Bu medyada çok büyütüldü.



"EVDE YANGIN VARKEN NEREDEYDİLER?"

Olağunüstü kongreye gitmeyeceğiz. Galatasaray'ı bıraktık gittik her şey düzelecek mi? Bazılarının eline şimdi bir silah geçti. futboldaki başarısızlıktan dolayı. Evde yangın varken şimdi konuşanları hiçbiri yoktu. O zaman göreve çağrılıp gelmeyenler şimdi bakıyorum başkan adayı oluyorlar.



"SUÇLU BİRİ VARSA BENİM"

2012 UEFA kriterlerine geldiğimiz vakit. 3 ayda bir federasyona borçluluk belgesi yollayacaksınız diyor. Ekonomik olarak sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremezseniz. sportif başarı yakalamanız çok önemli olmaz. İşte 2002'den sonraki halimiz ortada. Evet UEFA Kupası'nı kazanalım ama ekonomik olarak büyüdükten sonra. Bu durumda suçlu biri varsa o da benim. Başkasında suç aramam.

Gelir artışı için çok şey yaptık. Bir çok uyguladığımız projeden ciddi gelirler elde ettik. Yayın ve stat gelirleri de bize önemli bir katkı sağladı. Bundan 4 yıl önce sponsor gelirlerimiz 40 milyon dolarken, şu anda bu rakam bunun çok üzerinde. Galatasaray'ın başına geçtiğimiz günden bu yana futbol olarak yılda ortalama 60 milyon dolarak harcadık.



"ARDA'DAN ÇOK MEMNUNUM"

Arda'nın kaptanlığından memnunum. Genç yaşta olmasına rağmen bu işi çok iyi yapıyor, çok üstüne gidiliyor. Arda'yı kaybetmek kime fayda sağlar. Onun gönlünde yatan Avrupa'da oynamak ama bunun için daha çok çalışması gerekiyor. Ama Arda'nın bunu da başaracağına inanıyorum. Arda bu sezon sonun kadar hiçbir sosyal aktivitede bulunmayacak.



"SERDAR ÖZKAN'A HER İMKANI VERDİK"

Lorik Cana ve Pino'nun katkısı olduğunu düşünüyorum. Misimovic yerinde bir türlü oynamadı ve şu anda durumu belli. Musa'yı denemek için aldık. Serdar Özkan'ı her türlü imkanı verdik ama o bu formayı giymek istemiyorsa başka forma giyer.



"MİLLİ TAKIM ÇOK ZARAR VERDİ"

Sabri, Servet, Arda, Hakan Balta milli takımda sakatlandı. Milli Takım doktorları, Galatasaray doktorlarını arayacak. Milli takım bize çok zarar verdi. Biz milli takıma oyuncumuzu kafanızı sokacaksınız diye yolluyoruz. Federasyonda buna dikkat edecek ve bir oyuncunun sakatlığı varsa milli takımda oynatmayacak."



"HAKEMLERDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYİM"

14 haftadır Galatasaray'ın oynadığı maçlara bakıyorum. Lehine verilmiş hiçbir kritik karar yok. Bursa maçında 40. dakikada Volkan'a 2. sarı kart çıkmıyor. Karabük maçında rakibe olmayan bir penaltı veriliyor. Kayseri maçında iki penaltımız verilmiyor. Hakem kararları düzgün verilmiş olsaydı şimdi belki de liderin 3-4 puan gerisinde olacağız. Hakem atamalarından çok şikayetciyim. Saçma sapan atamalar yapılıyor. Mesela bizim Kayseri maçına Trabzonlu bir hakem atandı, hem de tecrübesiz bir hakem.



"SCOUT EKİBİ KURDUK"

"Scout ekibi kurduk. Şu anda Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da futbolcu izleyen 15 kişilik bir ekip kuruldu. Cüneyt Tanman da bunun koordinasyonunu sağlıyor. Beğendiklerini tutacak, beğenmedikleri yollayacak. Taffarel Brezilya pazarını bizim için izleyecek"



"NONDA'YI RIJKAARD GÖNDERDİ"

"Ya Kewell, ya Nonda gidecekti. Nonda'nın dizinde bir problem vardı. Rijkaard Nonda'nın gitmesi gerektiğini söyledi. Biz de oturup, konuştuk ve Nonda'yı yolladık"



"DURUMUMUZ İÇLER ACISI"

"Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarını kazanabilirdik ama şu anda sıralamada Galatasaray'ın durumu içler acısı"



"ARTIK FUTBOLLA İLGİLENECEĞİZ"

"Galatasaray'ın büyüklüğü futbol takımının başarıları ile paralel değildir. Şu anda futbolda Galatasaray'a yakışan bir durum mu var? Tabii ki hayır. Biz bunu futbolda da başaracağız. Futbola artık daha çok vakit harcayacağız. Taraftarımızın üzüntülerini anlıyorum. Galatasaray'da her zaman güneş vardı. Hiçbir zaman karanlığa girmeyiz. Bizim her şeyimiz açık. Alnımız açık. Bizi itham etmesinler. Ortaya belge koysunlar."