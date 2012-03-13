Adnan Polat: Şike olayında Galatasaray’ın tutumu eksik

T24 - Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, “Birkaç kulüp birden şike yapmışlar. Geçen sene neden 8. olduğumuz anlaşılıyor. Bir yandan rakipler, bir yandan federasyon ablukaya almışlar ligi” sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı kulübün eski patronu Adnan Polat, önceki gece Kanaltürk’teki Telegol programına çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçen sezonki şike iddialarına ilişkin soruları sert bir dille yanıtlayan Polat, “Birkaç kulüp birden şike yapmışlar. Geçen sene neden 8. olduğumuz anlaşılıyor. Bir yandan rakipler, bir yandan federasyon ablukaya almışlar ligi. Şike olayında Galatasaray’ın tutumunu eksik buluyorum. Galatasaray buradaki uygulamasında yalnız kaldı” dedi.

'Aziz Bey bize saldıracağına'

Aziz Yıldırım’a da mesaj gönderen Polat, “Aziz Bey Galatasaray’a, Beşiktaş’a ve Trabzonspor’a saldırmaktan ziyade, kendini savunmalı. Bu yanlış bir strateji” ifadesini kullandı. 2006’daki şampiyonluk için de Denizlispor maçını hatırlatan Adnan Polat, “O maçta inisiyatif Fenerbahçe’deydi. Appiah’ın pozisyonu gol olsa bunlar konuşulmuyordu. Fenerbahçeli oyuncuların ellerini ayaklarını da mı biz bağladık” açıklamasını yaptı.

'Makbuzu birileri yok etti'

Polat, asla yolsuzluğa karışmadığını da sözlerine ekledi ve “Aziz Yıldırım’ın yerinde ben olsaydım camia beni Metris’in tabanına gömmüştü. Camia dediğim de liseciler. Benim dönemimi araştırıyorlar zaten 8 aydır. Ama ultrAslan ve Galatasaray taraftarı bana her zaman sahip çıkmıştır” diye konuştu. Bülent Tulun’dan herhangi bir mektup almadığını özellikle vurgulayan Polat, “Ben mektubu polisler benim evime gelince öğrendim. Onlarca denetimden geçtik, mali kongrede ibra edildik. Galatasaray o günden bu yana 3 kez taşındı. Makbuz ya o sırada kayboldu ya da birileri yok etti” diye görüş bildirdi. Deneyimli futbol adamının ön plana çıkan diğer sözleri ise şöyleydi:

“Adnan Sezgin’i bir sene önce gönderebilirdim. Hakan Şükür’ü göndermek hataydı. 1-2 sene daha kalabilirdi. Frank Rijkaard’ı getireceğim dediğimde kimse inanmadı. Türkiye’de futbolcuyu kampa sokmanız gerekir, oyuncular kendi çalışma koşullarını düzenleyemediler. Türkiye şartlarına uyum sağlayamadı.

'Terim'e teklif götürmüştüm'

Fatih Terim’e teklif götürdüm, takımın başında hoca varken konuşamayacağını söyledi. Rijkaard’ı gönderince tekrar hoca ile görüştüm. Ailevi sebeplerden dolayı reddetti. Riva’yı satıp banka borçlarını sıfırlayacaktım.”