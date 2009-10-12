Adnan Polat: Puan farkı açılırsa ciddi yara alırız!

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Turkcell Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile aralarındaki 5 puanlık farkın açılmasına tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Başkan Polat, Lig TV'ye verdiği röportajda, şu anda bakıldığında aradaki puan farkının 5 olduğunu vurgulayarak, ''Bizim bundan sonra puan farkının daha fazla açılmasına tahammülümüz yok. Böyle bir şey olursa da lig yarışında çok ciddi yara alırız'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan birinci çıkmak istediklerini ve bunun için Dinamo Bükreş'i deplasmanda yenmelerinin gerektiğini kaydeden Adnan Polat, ligde arka arkaya oynayacakları Trabzonspor, Dinamo Bükreş ve Fenerbahçe maçlarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Polat, İtalyan medyasında, Milan'ın Rijkaard'a teklifte bulunduğu şeklindeki haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

''Rijkaard, Milan'a gidecek olsaydı zaten sezon başında giderdi. Biz bunları sözleşme yapmadan önce kendisiyle konuşmuştuk. Galatasaray Kulübü ile 2 senelik sözleşmesi var. Şu anda da İstanbul'da ve Galatasaray'da olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Yazıp çiziyorlar, zaten son 15-20 gündür Galatasaray'a, yöneticilere, profesyonel üst yönetimine, teknik heyetine, takımına, Galatasaray'ın stadına, Büyükçekmece arazisine, her şeyine karşı topyekün bir kampanya var. Biz çok umursamıyoruz. Hedeflerimizi koyduk. Kim ne yazarsa, çizerse çizsin, doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz.''



-''ELANO KURTARICILARDAN BİRİ OLACAK''-



Elano'nun bugüne kadarki profesyonel performansının 10 üzerinden 10 olduğunu kaydeden Polat, şu ifadeleri kullandı:

''En ufak bir problem yaratmayan, işini çok ciddiye alan bir futbolcu. Saha içinde arzu edilen performansı, göremediğimizi düşünüyorum ama Elano'nun potansiyelini biliyoruz. Bu adaptasyon süresinin belki biraz uzayacağını, ama sonunda Elano'nun Galatasaray'ın kurtarıcılarından biri olacağına inanıyorum.''



-ÜSTÜNEL: ''ARDA'YA İNANCIMIZ TAM''-



Kulüp futbol şube sorumlusu Haldun Üstünel ise, yine Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Arda'ya inançlarının tam olduğunu söyledi.

''Arda da her gün aynı olmak zorunda değil'' ifadesini kullanan Üstünel, ''Arda'ya inancımız tam. Verdiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirdiğine inanıyoruz. Camia olarak, tüm yönetim olarak bizi son derece iyi temsil ettiğine inanıyoruz. Tabii ki performans düşüklükleri olacak ama Arda sorumluluğu ve bilinciyle takımı sırtlayıp, koyduğumuz hedefe doğru götürecektir'' diye konuştu.