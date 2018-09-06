Adnan Polat: Mustafa Cengiz çok büyük bir yükün altına girdi

2008 ve 2011 yılları arasında Galatasaray başkanlığı yapan Adnan Polat, Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun idareci ve öğrencilerini ofisinde kabul etti.

Davet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adnan Polat, "Seçim döneminde hem kulübümüzden hem de taraftarlardan çok yoğun bir talep geldi ama ben Galatasaray'da görev süremi tamamladığıma inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"11 yıl hizmet ettim"

Sarı-Kırmızılı camiaya yönetici ve başkan olarak 11 yıl hizmet ettiğini söyleyen Polat, "İyi ve üzüldüğümüz zamanlar oldu. Bu bir bayrak yarışı. Başkanlık için Galatasaray'ın bünyesinden çıkacak kaliteli arkadaşlarımız var. Her zaman başkan bulunur. Benim Galatasaray Kulübü üyelerine tek bir tavsiyem var; tüzük muhakkak günün koşullarına uygun hale getirilmeli. Mevcut tüzükle Galatasaray Kulübü bundan sonra kolay yönetilemez" dedi.

2014'te acı reçetelerle karşılaşılacağını söyleyen ancak uyarıların dikkate alınmadığını dile getiren Adnan Polat, "2009'da finansal fair-play'den bahsediyordum ve 2014'ten sonra acı reçetelerle karşılaşacağımızı anlattım. Günü kurtarmaktan vazgeçmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunu maalesef iyi anlatamadık veya dinleyenler anlayamadı. Şu anda sadece kulübümüz değil tüm kulüpler aynı sıkıntı içinde" ifadelerini kullandı.

"Allah Mustafa Cengiz'in yardımcısı olsun"

Adnan Polat, Türk futbolunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini, mevcut sistem ile işlerin yürütülemediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Hiçbir şey bilmiyorsak İngiliz modeliyle aynı şeyi yapabiliriz. Federasyonu tamamıyla regülatör olarak kullanmamız, parayla, pulla işinin olmaması lazım. Kulüpler Birliği Vakfının kurduğu şirketi bağımsız bir şekilde tüm para ve mali işlerin içinde bir merci olarak kullanmamız lazım. O şirketin başına da Kulüpler Birliğinin seçtiği ama kulüp başkanı olmayan biri getirilmeli. Herkes artık kafasına göre para harcayıp, borçlanamamalı. Bizim dönemimizdeki Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok fark var. Olacakları anlattım. Maalesef oldu. Allah Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yardımcı olsun. Çok büyük bir yükün altına girdi. Altından kalkması çok kolay değil"

"Santrfor transferini Florya yapacaktı"

Takımın forvet transferi yapmadan yeni sezona başlamasıyla ilgili soruya yanıt veren Polat, "Benim duyduğum; santrfor transferini Florya'nın, diğerlerini de Abdurrahim Albayrak'ın yapacağı. Abdurrahim her zamanki gibi işini iyi yaptı. Florya neden yapamadı, neden gerçekleşmedi bilmiyorum. Ancak hiçbir mazeret olamaz. Galatasaray, şampiyon olmuş bir kadro ile devam ediyor. Yeni takviyeler yaptı. Bu konuda kimse mazeret uyduramaz" dedi.

Sekiz yıldır iç sahada bir Galatasaray maçı izlemediğini aktaran Adnan Polat, "Artık stada gitmek istiyorum. Yoğun bir tempo içindeyim. Geçen kongrede Mustafa başkanın konuşması ve kongrenin ayakta alkışlamasıyla yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederek bize bir mesaj verdiler. Biz de konuyu kapattık. Şu anda Türkiye'de zor bir ekonomik ortam var. Devletimizi yönetenler ve özel sektör gece gündüz koşturup bu durumdan ülkeyi çıkarmamız lazım. Bir maç seçeceğim. O stadı yapmak için çok emek vermiştik. İyiki de yapmışız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D grubunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşmesiyle ilgili de konuşan eski başkan, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı birisi bana 'yap' deseydi, bundan daha iyisini yapamazdım. Kurayı çekmeden seçseydim ancak bu kadarını seçebilirdim. Orada da artık kimsenin mazereti yok. Bu kadar büyük takım olduğu yerde bunların çıkması Galatasaray için büyük bir şans. Teknik heyetin ve Galatasaray Kulübünün bu şansı iyi kullanması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.