-ADNAN POLAT MEDYADAN YAKINDI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Galatasaray Kulübü'nün 105. kuruluş yılı etkinliklerinin açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı Adnan Polat, yönetim olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve medyada kötü bir durumdaymış gibi gösterilmelerinden yakındı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ''Medyaya bakarsanız durumumuz feci ama biz hadiseye farklı bakıyoruz'' diyen Polat, şu ifadeleri kullandı: ''Ben ve hiçbir yönetim kurulu arkadaşım, günü kurtarmak için iş yapmanın peşinde olmadık. Hep Galatasaray'ın geleceğine yönelik işler yaptık. Hepimizin hayallerini süsleyen projeleri birer birer hayata geçirdik. Tüzük değişikliği, şirket birleşmesi, Riva projesi gibi... Daha bu sabah önünden geçtiğim ve trafiğin az olduğu bir saat olmasına karşın insanların ihtişamını görebilmek için araçlarını yavaşlattıkları stadımız ise önümüzdeki aylarda bitecek. Hep imkansız gibi gözüküyordu.'' -''GALATASARAYLILIK KUPAYLA ÖLÇÜLMEZ''- Adnan Polat, Galatasaray'ın 105 yılda Türkiye'nin dünyadaki 1 numaralı markası olduğunu ve bu süreç içinde birçok fırtına geçirmesine karşın bir ulu çınar gibi sapa sağlam hep yerinde durduğunu anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaraylılık, buradaki kupaların 3 eksik veya 3 fazla olmasıyla ilgili değildir. Bir hayat tarzıdır. Her şey arzu ettiğiniz gibi her zaman gitmeyebiliyor. Bu kadar büyük bir yapının içinde günde yüzlerce karar aldığınız vakit, içinde yanlışlar da olabiliyor. Ben ve arkadaşlarım hiçbir komplekse kapılmadan, yanlışımızı düzeltmek için harekete geçebiliyoruz. Her zaman kurumsallaşmadan ve şeffaf yapıdan yana olduk. Bu projelerin hayata geçmesi, Galatasaray'ın mali yapısının sağlıklı hale gelmesi süreç içinde olabiliyor. Sıkıntılar olabiliyor ama paniğe kapılmıyor, işimizi yapmaya devam ediyoruz.'' Galatasaraylıların sorunlarını paylaşma yerinin Divan Kurulu toplantıları olduğunu belirterek, ''Galatasaraylılar medya üzerinden birbirleriyle tartışmaz. Söyleyeceği olan varsa gelsin burada söylesin'' diyen Polat, yönetim olarak hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Başkan Polat, sportif olarak arzu ettikleri neticelerin alınamamasına rağmen, kulübün geleceğinin artık daha sağlam olduğunu belirtirken, ''Mali, idari ve tesis olarak daha iyi yerlere gelmiş durumdayız. Artık önümüz daha açık. İçiniz rahat olsun. Bu kapalar eksilir veya artar ama biz geleceği inşa etmek zorundayız, bunun için çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.