Adnan Polat kurul sonucunu mahkemeye götürmüyor

T24

Galatasaray yönetiminin Mali Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmemesinin ardından, tavrı merak konusu olan Adnan Polat kararını verdi.Ntvspor'un haberine göre, aklanmak istediği ve genel kuruldan çıkan kararı mahkemeye taşıyabileceği konuşulan Polat, yarın seçim kararını açıklayacak.Ligtv'de aynı yönde bir haberi flaş olarak durururken Adnan Polat'ın kararını verdiğini ve yarın saat 11.00'da seçim kararını açıklayacağı belirtildi.