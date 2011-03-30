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Spor

Adnan Polat kurul sonucunu mahkemeye götürmüyor

Adnan Polat'ın yarın genel kurul tarihini açıklaması bekleniyor.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat Mali Genel Kurul Sonucunu mahkemeye götürmüyor. Adnan Polat'ın yarın genel kurul tarihini açıklaması bekleniyor.



Galatasaray yönetiminin Mali Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmemesinin ardından, tavrı merak konusu olan Adnan Polat kararını verdi.

Ntvspor'un haberine göre, aklanmak istediği ve genel kuruldan çıkan kararı mahkemeye taşıyabileceği konuşulan Polat, yarın seçim kararını açıklayacak.

Ligtv'de aynı yönde bir haberi flaş olarak durururken Adnan Polat'ın kararını verdiğini ve yarın saat 11.00'da seçim kararını açıklayacağı belirtildi.


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