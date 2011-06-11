'Adnan Polat kulüpten atılsın'

T24

Önce disipline sevk edilecek



Olmaz dediğimiz çok şey oldu



Polat ne demişti?

Üyeler, Galatasaray gibi bir markanın siyasete bulaştırıldığını, Polat'ın Galatasaraylı önemli isimlere hakaret ettiğini savunup kulüpten atılması gerektiğini savunuyor. G.Saray yönetim kurulu da bu dilekçeleri pazartesi günü görüşüp, gerek görmesi halinde Disiplin Kurulu'na sevkedecek. Disiplin Kurulu da dilekçeler üzerinde inceleme yaptıktan sonra kararını verecek.Disiplin Kurulu'ndan çıkan rapor tekrar yönetim kurulunda görüşmeye alınacak. Bu görüşmenin ardından yönetim 'ihraç' istemini uygun görürse dosya ilk genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak. Ya da disipline verilmeyip dosya askıya alınacak.Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan, yeni tüzüğe göre bir üyenin ihracı için genel kurul kararının olması gerektiğini söyledi. İhracı istenen üyelerin genel kurula itiraz hakkı olduğunu da hatırlatan Arslan, 'Eskiden Disiplin Kurulu kararları kesindi. Şimdi Kesin ihraç kararlarının genel kurula gitmesi lazım' açıklamasını yaptı.Akşam gazetesine konuşan Polat, 'Beni Başbakan'la karşı karşıya getirdiler. Olayı CHP-AKP kavgasına çevirdiler. Ben AKP'li değilim ama misafirimiz olan ve stadı yaptıran Başbakan'a yapılanlar hoş değildi. Kulüpte ayak takımı var. Faruk Süren Sportif A.Ş'nin başına geçecek. Ticari itibarı yok' ifadelerini kullanmıştı.