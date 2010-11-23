Adnan Polat: Kötü gidiş hepimizi kahrediyor

T24 - Galatasaray'da kritik yönetim kurulu toplantısı sona erdi. G.Saray Başkanı Adnan Polat, futbol takımının kötü gidişinin herkesi kahrettiğini belirterek, "Teknik ekiple de bir görüşme yapıldı. Daha sonrasında bir planlanma yapıldı. Bu programımız Beşiktaş maçına etki etmeyecek düzeydedir" dedi.

Toplantının ardından kulüp başkanı Adnan Polat bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İşte o açıklamalar;



"Bugün olağan toplantılarımızdan birtanesi gerçekleştirdik. Özellikle bugün hep birlikte sizlerin karşısına çıkmamızın bir tane nedeni var. Son günlerde yaşanan olaylar özellikle medyada yapılan yorumlar, yazılan yazılar başta ben olmak üzere bütün yönetim kurulumuzu üzdü.



Biz uzun süredir Galatasaray'ın menfaatleri için mücadele eden bir ekibiz. Bizim her toplantımızda herkesten farklı bir düşünce çıkar. Farklı düşüncelerden doğan bir doğruyu ortaya çıkarırız.



Bizim kulübümüzde başkanlı sistemi vardır. Herşey başkanla başlar başkanla sona erer. Bazen yapılan açıklamalar amacını aşmış olabiliyor.



Futbol takımımızın son zamanlarda aldığı sonuçlardan hiçbirimiz tabiki memnun değilşiz. Camiamız, taraftarımız kahroluyoruz ancak Galatasaray Kulübü'nün projelerinin yanında da futbol da önem verilen bir şubedir.



Geçtiğimiz hafta oynanan maçla ilgili hafta içinde bazı arkadaşlarımız biraraya gelerek bir toplantı yaptılar. Hemen ardından teknik ekiple de bir görüşme yapıldı. Daha sonrasında bir planlanma yapıldı. Bu programımız Beşiktaş maçına etki etmeyecek düzeydedir.



İki arkadaşımız bu olayların sonunda istifa etmiştir. Bir arkadaşımızınkini bugün kabul ettik." açıklamasında bulundu.



