Adnan Polat istifa edecek mi?

T24 - NTV Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Galatasaray ikinci Başkanı Mehmet Helvacı, çok doğru işler yaptıklarını, ancak artık Galatasaray'a zarar verdiklerini belirtti.



NTV Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Helvacı, yönetim kurulu toplantısında yaşanan gelişmeleri aktardı.



Toplantının normal bir yönetim kurulu toplantısı olduğunu belirten Helvacı, Salı günü başkan istanbul'da olmadığı için, bu toplantıyı Perşembe günü yaptıklarını belirtti.



Mehmet Helvacı yaptığı açıklamada, "Toplantı sonucunda alınan herhangi bir karar yok. Benim sadece gelişen olaylar karşısında bir takım davranışlarda bulunmamızın zorunlu olduğunu, sessiz kalmamızın yanlış olduğunu, taraftarımıza camiamıza sahip çıkmamızın zamanının çoktan gelip geçtiğini söylemem ve bir takım önerilerim üzerine başkanın 24 saat içinde kendisinin bu konuda bir karar vereceğini söyleyerek ayrıldık. Bekliyoruz başkan bu öneriler karşısında ne cevap verecek hepimiz göreceğiz" şeklinde konuştu.



Galatasaray'da çözümün genel kurulda olduğunu belirten Helvacı, "Ben çözümün genel kurulda olduğunu düşünüyorum. Bunun yöntemi çok çeşitli olabilir, istifa olabilir, seçim için bir takvim belirlenebilir. Bunlardan bir tanesini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık geldiğimiz noktada ben yönetim olarak, çok doğru işler yaptık, çok iş başardık ama ona rağmen şu gün şu noktada artık Galatasaray'ı ayrıştırıyoruz, zarar veriyoruz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu uzun vadede başka türlü genel kurullarda tekrar Galatasaray'ı bölerek yapmamamız geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çözümün genel kurulda olduğunu düşünüyorum. Umarım aklıselim hakim olur, gerekeni yapar" ifadelerini kullandı.





'AMACIM CAMİAYI BÜTÜNLEŞTİRMEK'



Hassas bir dönemden geçtiklerini belirten Mehmet Helvacı, "Sadece bilgilendirmek için yayınıza bağlandım. Maksadım bir gerginlik yaratmak, Galatasaray'ı bölmek, parçalamak değil. Maksadım tam tersine Galatasaray'da bütünleştiriciliği sağlamak. Bunun da yönteminin Galatasaray yönetiminin elinde olduğunu, Galatasaray başkanının elinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zaten görüşlerimi öncelikle masada açıkladım. Pekala ben bunu tek başıma medya önünde de yapabilirdim. Ama o zaman birleştirici olmaz parçalayıcı olurdu. Onun için gelişen olayları beraber izleyelim, ondan sonra konuşmak gerekirse tekrar konuşuruz" şeklinde konuştu.





'GENEL KURUL BİZİ YÖNLENDİRECEKTİR'



Genel Kurulun kendilerini en iyi şekilde yönlendireceğine inandığını belirten Helvacı, "Ben toplantıda yapacaklarımı çok net bir şekilde söyledim. Çözümün genel kurulda olduğunu düşündüğüm için her durumda mutlaka bir genel kurulun toplanması için ben elimden geleni yapacağım. Ama bunu bir yönetim kurulu kararıyla yapabiliriz, ama istifayla yapabiliriz. Ya da tüzüğümüzde başka imkanlar var onları kullanırız ve genel kurulu toplantıya çağırmayı başarırız. Çünkü çözüm genel kuruldan geçiyor. Genel kurul zaten bizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Devam etmemizi istiyorsa devam edin diyecektir, etmemizi istemiyorsa etmeyin diyecektir. Ya da başka ne gibi önerileri varsa genel kurul, çünkü şu anda bunu yapmak zorundayız, artık o iletişim noktasındayız. Genel kurulumuzla iletişime girmeden bu işin içerisinden çıkmamız çok olası görünmüyor" dedi.





'GALATASARAY'A ARTIK SAHİP ÇIKMALIYIZ'



Bizim artık yapmamız gereken şey; hem taraftarımıza hem genel kurula, camiamıza, herkese, Galatasaraylılara sahip çıkmaktır ve bu sahip çıkarak dik durmayı başarabilmektir. Bunu yapabilmenin yöntemi bize genel kurulun verecekleriyle mümkün olur. Çünkü gücümüzü biz genel kuruldan aldık, yine aynı genel kurulda bu gücümüzü bir daha değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde giderek parçalayıcı olmaya başladığımızı düşünüyorum. Bundan çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.





