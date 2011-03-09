Adnan Polat: İstifa da seçim de yok

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kendisini istifaya davet eden İnan Kıraç'a karşılık olarak, böyle bir düşünce içinde olmadığını söyledi.



İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Mart ayı divan kurulu toplantısında konuşan Adnan Polat, yönetiminin istifaya çağrılmasına tepki gösterirken, ''İstifa etmek gibi, şu dönemde seçime gitmek gibi bir şeyi asla düşünmüyorum. Hele Mali Genel Kurul öncesi hiç düşünmüyorum. Benim hesabımı veremeyeceğim hiçbir şey yok. 'İbra olmak için seçim rüşveti verdi' dedirtmem kendime. Bunu da herkes böyle bilsin'' diye konuştu.



Galatasaray'a hizmet etmek için çalıştıklarını aktaran Polat, ''Geçen sürede yanlış kararlarımız, hatalarımız olmuştur. Bu kadar çok karar alınan bir makamda hata yapmamak mümkün değil. Zaman zaman olabiliyor'' derken, şu ifadeleri kullandı:



''Başkanlık görevimde, 3 yılda, kulübümüz ve divan kurulu üyeleri içinden medyanın değişik mecralarında sürekli olarak eleştirilerle, ithamlarla karşılaştık. Medyaya sunulan birçok senaryolar, tehditler, son zamanlarda imza kampanyaları, ibra etmeme tehditleri altında görev yaptık. Galatasaray tarihinde ilk defa 400 sayfaya yakın bir faaliyet raporu ortaya çıktı. Kulüple ilgili her şeyi bulabilirsiniz orada. Artık bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, hiç olmazsa bilgi sahibi olarak karşımıza çıkıp bir şeyler söylerler.''





"Destek olunmalı"



Galatasaray Kulübü'nün sahibinin üyeler, ruhunun ise taraftarlar olduğunu vurgulayan Polat, destek istedi.



Yorucu bir yolda olduklarını ve futbolun herkes için çok önemli olduğunu anlatan Adnan Polat, ''Futbol, kulübümüzün yüzüdür. Taraftarlarımız bugüne kadarki duruşlarını bozmamalılar. Bu futbolcuların büyük bölümü gelecek sezon da bizlerle mücadele edecek. Sahip çıkılması lazım. Futbol takımına en azından maç bitimine kadar şans vermeleri, destek vermeleri lazım. Öz güvenleri kaybolmuş, stres altındalar. Onları oradan taraftarın gücü çıkarabilir. Galatasaray taraftarı bunu yapmalı. Futbolda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum ve bunu da size göstereceğim'' diye konuştu.





"Kulübe zarar veriliyor"



Polat, içinde bulunulan tartışma ortamının kulübe büyük zarar verdiğini söyledi.



''Bu tartışmalar kulübümüzü geçici olarak değil, kalıcı olarak yıpratıyor ve yaralıyor. Söyleyecek sözü olanlar gelip divan kurulunda ya da kongrede söylesinler'' diyen Adnan Polat, şunları söyledi:



''Biraz sükunet istirham ediyoruz. Bizi istemeyebilirler, bizler de gelip geçiciyiz. Bu çekişme kulübe kalıcı zararlar veriyor. Kampanya ve tehditlerle bunları yapmayın. Yapmamız gereken, Galatasaray'ın ali menfaatlerini korumaktır. Bu sevgi tek başına yetmiyor. Galatasaraylı gibi düşünmek ve hareket etmek lazım. Mevcut durum geleceğimiz için kötü bir yoldur. Bizi sevmeyebilirsiniz, ama Galatasaray'a karşı vecibenizi yerine getirin ve susun artık.''





Aşkın: Galatasaray batmıyor



Galatasaray YÖnetim Kurulu Muhasip Üyesi Taner Aşkın, sarı-kırmızılı kulübün mali durumuyla ilgili çizilen kötü tabloya, konuşmasında tepki gösterdi.



Kulübün içinde bulunduğu durumun tarif edildiği kadar kötü olmadığını savunan Aşkın, ''Düzelmenin çaresi var. 'Galatasaray batıyor' deniyor, bunları aklınızdan çıkarın. Çok yanlış şeyler. Galatasaray'ın kendine özel kuralları vardır. Bunların işlemesi lazım. Herkes her aklına geleni söyleyemez. Biz Galatasaray üyesiyiz'' ifadelerini kullandı.



Kendisiyle ilgili basına yansıyan, ''Ekonomik çete var'' haberine değinen Aşkın, bunun yönetim kurulu toplantısında söylediği bir söz olduğunu ve dışarıya yansımasından duyduğu üzüntüyü aktarırken, ''Bir yönetim kurulunda anlaşmazlık, fikir uyuşmazlığı olabilir, ama çok önemli olan bir şey var. Orada konuşulan orada kalır. Kuralı budur. Eğer ben bunu dışarı çıkarıyorsam, ciddi anlamda suçluyum. Ben bu lafı yönetim kurulunda ettim. 'Bizim yapmamız gereken önemli işler var. Yerleşmiş bazı gruplar var. Bunlar çeteleşmiş hale gelmiş. Bunlardan arınamazsak görevimizi yapamayız' anlamında söyledim. Dışarıya yansıtıldı. Bana göre yanlış. Böyle polemikler hiçbir zaman olmamalı'' şeklinde konuştu.



Öte yandan, Taner Aşkın'ın, internet yoluyla Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'a hakaret ettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen kulüp üyesi Fırat Irmak'ı, birlik beraberlik içinde olunması gereken bir dönemde olunduğundan dolayı yönetim kurulu olarak affettiklerini açıklaması, Aktar'ı kızdırdı. Aktar, bu uygulamayı yanlış bulduğunu kaydetti.





Çelebi: Soruyu soran cevabını dinlemeli



Galatasaray'ın mali durumuna değinen kulüp ikinci başkanı Işın Çelebi'nin hedefinde de İnan Kıraç vardı.



Şirket birleşmesinden, banka kredilerine ve geçmişte yaşanan haciz sıkıntılarına kadar geniş bir ekonomik portre ortaya koyan Çelebi, ''2009 yılı ile 2010 yılı rakamlarını karşılaştırdığımızda borçların azaldığını görüyoruz. Eğer istese sayın İnan Kıraç'a bilgi verirdik. Bizi dinleme lütfunda da bulunmadı ayrıldı. Doğru... Biz Galatasaray'ın sade bir üyesiyiz. O anlamda bizi dinleme ihtiyacı duymadı. Eğer bir kişi soru soruyorsa, cevabını dinlemek için beklemek zorunda. İsterse imparator olsun. Bana randevu versin, gidip anlatayım. Bundan da gocunmam'' dedi.



Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan sıkıntıyı aktaran Çelebi, o günü, ''Babam öldüğünde hangi acıyı hissettiysem, o gün aynı acıyı hissettim ve hala hissediyorum. İsterdik ki büyüklerimiz toplansın, bize destek versin. Ama o hafta herkes bize tokat attı'' ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Ünal Aysal'ın başkan adayı olarak sunulmasına göndermede bulunan Çelebi, ''Galatasaray kişilere bağımlı olmaktan çıkmalı. Zaten 2012 UEFA kriterleri de böyle istiyor. Galatasaray'ın kişilere borcu yok, kurumlara borcu var. Bu yapı korunmalı. Galatasaray'ın Abramovic'lere ihtiyacı yoktur. Kulübün sahipleri 16 bin üyesidir. Ölene kadar da görüşümü değiştirmeyeceğim. Galatasaray'da Abramovic'lere yer yoktur'' diyerek sözlerini tamamladı.





