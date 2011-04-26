-ADNAN POLAT İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Şişli Adliyesi'ne savcının daveti üzerine gittiğini ve Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurul'a ilişkin savcının sorduğu sorulara yanıt verdiğini bildirdi. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek Mart ayında yapılan Mali Genel Kurul ile ilgili ifade veren Polat, , ''Cumhuriyet Savcısı beni davet etti. Olağan Mali Genel Kurul'a ilişkin tutanaklar savcıya gönderilmiş. Savcı bana sorular sordu ben de yanıt verdim'' dedi.