Adnan Polat için G.Saray'dan ihraç talebi

T24 - Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’ın Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmasının içeriği sarı-kırmızılıları kızdırdı. Özellikle liselileri eleştiren Polat’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi, salı günkü yönetim kurulu toplantısında görüşülecek.



Galatasaray’da eski başkan Adnan Polat’ın kulüpten ihraç edilmesi için düğmeye basıldı.



Milliyet'in haberine göre; İstanbul 16. Ceza Mahkemesi’nde görülecek şike davasının iddianame eklerinde yer alan Polat ile Aziz Yıldırım arasındaki telefon tapeleri bomba etkisi yarattı. Eski Başkan Adnan Polat’ın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la telefonda dertleşmesinin yer alması ve liselileri hedef alarak kullandığı cümleler camiada büyük tepki topladı.



Camianın önde gelen isimlerinin de liselilerin hedef gösterilmesinden dolayı rahatsız oldukları ve konuyu Başkan Ünal Aysal’a bildirdikleri belirtildi. Adnan Polat’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi için salı günkü yönetim kurulunda karar alınacağı öğrenilirken, özellikle liseli grubun, eski başkanın ihracı yönünde tavır aldıkları bildirildi. Disiplin kurulunda çıkacak kararı yönetimin daha sonra genel kurulun onayına sunacağı vurgulandı.



İhraç kararı çıkarsa, Galatasaray’da ilk kez bir eski başkanın kulüple hiçbir bağı kalmayacak. 27 Mart’taki Mali Genel Kurul’u mahkemeye taşıdığı için üye Aykut Ergil tarafından disipline verilmesi için şikayet edilen ama dosyası rafa kaldırılan eski Başkan Polat’la ilgili kısa sürede ikinci kez yaptırım konusu gündeme gelecek.



Galatasaraylı yöneticiler ise konuyla ilgili kendilerine rahatsızlıklarını bildirenlerin sadece liseliler olmadığını ve camiada Polat’ın ihracı için yoğun baskı geldiğini savundular.





