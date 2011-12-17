T24 LogoT24 Logo
Spor

Adnan Polat için G.Saray'dan ihraç talebi

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’ın Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmasının içeriği sarı-kırmızılıları k&

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’ın Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmasının içeriği sarı-kırmızılıları kızdırdı. Özellikle liselileri eleştiren Polat’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi, salı günkü yönetim kurulu toplantısında görüşülecek.


Galatasaray’da eski başkan Adnan Polat’ın kulüpten ihraç edilmesi için düğmeye basıldı.


Milliyet'in haberine göre; İstanbul 16. Ceza Mahkemesi’nde görülecek şike davasının iddianame eklerinde yer alan Polat ile Aziz Yıldırım arasındaki telefon tapeleri bomba etkisi yarattı. Eski Başkan Adnan Polat’ın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la telefonda dertleşmesinin yer alması ve liselileri hedef alarak kullandığı cümleler camiada büyük tepki topladı.


Camianın önde gelen isimlerinin de liselilerin hedef gösterilmesinden dolayı rahatsız oldukları ve konuyu Başkan Ünal Aysal’a bildirdikleri belirtildi. Adnan Polat’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi için salı günkü yönetim kurulunda karar alınacağı öğrenilirken, özellikle liseli grubun, eski başkanın ihracı yönünde tavır aldıkları bildirildi. Disiplin kurulunda çıkacak kararı yönetimin daha sonra genel kurulun onayına sunacağı vurgulandı.


İhraç kararı çıkarsa, Galatasaray’da ilk kez bir eski başkanın kulüple hiçbir bağı kalmayacak. 27 Mart’taki Mali Genel Kurul’u mahkemeye taşıdığı için üye Aykut Ergil tarafından disipline verilmesi için şikayet edilen ama dosyası rafa kaldırılan eski Başkan Polat’la ilgili kısa sürede ikinci kez yaptırım konusu gündeme gelecek.


Galatasaraylı yöneticiler ise konuyla ilgili kendilerine rahatsızlıklarını bildirenlerin sadece liseliler olmadığını ve camiada Polat’ın ihracı için yoğun baskı geldiğini savundular.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24