Adnan Polat Florya'ya taşınıyor

T24 - “Artık Florya’ya daha fazla vakit ayıracağım” diyen başkan, Mayıs ayından itibaren zamanının büyük bölümünü futbol takımı için harcayacak.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray’ın saha içindeki başarısızlığı ve alınan kötü sonuçlar Başkan Adnan Polat’a kolları sıvattı.

“Sportif açıdan artık başarı şart” diyen Polat, bu kez işin başına kendisi geçecek, ipleri kimseye teslim etmeyecek. Son iki yılda sarı kırmızılı takımın ligi üçüncü ve beşinci sırada tamamlaması, bu sezon 22. hafta sonunda Galatasaray’ın 8. sırada yer alması Polat’ı bu karara itti.



Meskeni Florya olacak

“Artık Florya’ya daha fazla vakit ayıracağım” diyen başkan Polat’ın mayıs ayından itibaren zamanının büyük bölümünü futbol takımı için harcayacağı ortaya çıktı. 1992-96 ve Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde, Futbol Şubesi Sorumluluğu yapan ve Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonluklarda büyük rolü olan Adnan Polat, yeniden sahalara dönecek.

Başkan Adnan Polat hem yöneticiler hem de camiaya yakın isimlerle yaptığı görüşmelerde, “Galatasaray Kulübü adına birçok işi tamamladık. Hayati projeleri bitirdik. Artık herkes gibi bende futbol takımından şampiyonluk ve başarı bekliyorum. Sıra onlarda. Bu yüzden Galatasaray’ın 3 yıl aradan sonra şampiyon olması adına işin başında olacağım. Futbola yeniden yön vereceğim” ifadelerini kullandı.

Polat, transferler ve futbol takımıyla ilgili her konuda aktif olacak. Her türlü görüşmeyi kendisi yürütecek. “Artık yıprandı. Günah keçisi oldu” dediği Sportif Direktör Adnan Sezgin’in de futbol takımıyla ilişkisi kalmayacak. Operasyon bununla da sınırlı kalmayacak. Yeni sezon için Florya’ya bir de “Ağabey” transfer edilecek. Yönetim bu çalışmayı gizli şekilde yürütüyor. Galatasaray’da efsane başarılara imza atmış eski futbolcuların yer aldığı listeden biri Florya’ya menajer sıfatıyla geri dönecek. Bu isim Polat ile koordineli çalışacak.



