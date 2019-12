Adnan Polat: Beni asacaksa taraftar assın

T24

"Malum sıkıntıları yaşıyoruz"



"Ali Sami Yen'e kaçak girerek başladım"



"Galatasaraylılığımı kimse tartışamaz"





"Galatasaray siyasetin dışındadır"





"Bütün işimi gücümü bırakıp GS'ye geldim"





"Arena için elbirliği ile çalışmaya başladık"



"Açılamaz dediler"





"Stat için emek harcayanlara davetiye"



"300'e yakın sızma olmuş"





TOKİ Başkanının üslubu irite etti



Bayraktar camiadan özür diledi



"Geriye hayal kırıklığı kaldı"



"Yorgunluktan protestocular dedim"



"Beni asacaksa Galatasaray taraftarı assın"





"Galatasaray itilip kakılacak bir camia değildir"



"Biraz sukunet"



"Formanın hakkını verenler kalacak"



"Yolsuzluk yapmış gibi ibradan korkuyorlar"



"Kimse Galatasaray Başkanını tehdit edemez"



"Bende aslanım, kuzu değil"



Polat, sarı kırmızılı kulüpte son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine Dedeman Oteli'nde bir basın toplantısı düzenledi. Polat, kimsenin Galatasaray başkanını tehdit edemeyeceğini belirterek, "Bunun adı ihanettir. Sayın Mehmet Helvacı'yı, Doğan Yalçınkaya'yı ve Vedat Eşkinat'ı buradan onurlu insanlar gibi istifaya davet ediyorum" dedi. Galatasaray Başkanı Adnan Polat, TT Arena'nın açılışında yaptığı konuşmayla Galatasaraylılar'ın tepkisini çeken TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın kendisini arayarak, Galatasaraylılar'dan özür dilediğini söyledi.İşte Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın açıklamaları:Yoğun bir Ocak ayı yaşıyoruz. Benim hayatımın en yoğun olduğu bir ay yaşadık. Önce başkanlarla Arena'yı gezdik. Daha sonra vali beyle güvelik toplantısı yaptık. 11 Ocak'ta hayatımızı geçirmiş olduğumuz Alİ Sami Yen'e veda ettik. 12 Ocak'ta 710 kişiyi tek tek beraatlarını verdik. 15 Ocak'ta Türk Telekom Arena'nın açılışı vesaire vesaire. Ve malum sıkıntıları yaşıyoruz.Bir de beni kendi ağzımdan dinleyin. Adnan Polat kendisiyle ilgili ne düşünüyor. Ben hukukun üstünlüğüne inanan devletine bağlı bir insanım. Herkesin siyasi görüşüne saygı gösteririm. Galatasaraylılığım 47 yıl önce Ali Sami Yen'e parmaklıklar arasından kaçak girerek başlamıştır.90'lı yıllarda Alp Bey'in başkanlığında futboldan sorumlu başkan yardımcısıydım. Daha sonra da Özhan Bey'in yardımcısıydım. Galatasaraylılığımı kimseyle tartışmam kimse de bana öğretemez. Her aldığım kararda 1. kuralım Galatasaray'ın yüksek menfaatleridir. Galatasaraylılar'ın birlikteliği benim için en önemli karardır.Ben G.Saray'ı her zaman siyasetin dışında tutmuş tutmaya çalışmışımdır. Değişik inançlarda, değişik fikirlerde milyonlarca insan vardır. Bu yüzden ne benim zamanımda ne de benden önce hiçbir başkan siyaset yapmamıştır. Galatasaray siyasetten önce gelir.2006 yılında rahmetli Özhan ağabey, "G.Saray seni göreve çağırıyor. Bundan kaçış yok geleceksin" dedi. Bende hayır demedim. Bütün işimi gücümü bırakıp G.Saray'a geldim. Mart ayında gelip durum değerlendirmesini yaptığım zaman futbolu bunun dışında bırakıyorum.Oturup yaptığımız çalışmalar neticesinde Galatasaray'ın 3-5 yıl içerisinde yapması gerek 5-6 proje var. Bunlar idari yapılanma mali yapılanmaydı. 30 senedir kimsenin elini süremediği tüzüğü değiştirdik. Şirketler birleşti rakiplerimiz arkamızdan geliyor. Riva'nın 50 milyon dolarlık değeri şimdi 200 milyon dolarların üzerindedir. Ali Sami Yen Stadı'nın kapatılması ve yeni stadının açılması gerekiyordu. Türk Telekom Arena'da açıldı. Bir 6. projemizde gelir gider dengesinin oluşması.Türk Telekom'la ilgili olarak, 2006 Mart ayında göreve geldiğimde rahmetli Özhan Canaydın karşıma geçti ve "bu stat konusunu ne yapacağız" dedi. Ben de işin proje kısmını oluşturmaya başladım. Bu stadın yapılması için elbirliğiyle çalıştık. Özhan Abi hasta olmasına rağmen bu stat konusunda bana hep yardımcı oldu.Devlet, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ı görevlendirdi. Bütün koordinasyonu Erdoğan bey yapmıştır.Stadın açılışı bizim için çok önemli gündü. "Bu stat açılamaz" gibi söylemler oldu. 20 Aralık'ta bize teslim edilirse biz 15 günde açılışımızı yaparız dedik. Aslında son güne kadar da teslim edilmemişti. Burada en büyük korkumuz İstanbullular'ın daha önce Olimpiyat Stadı'ndaki açılışında yaşadığı sıkıntıydı. O yüzden hepimiz ciddi bir şekilde açılışa hazırlandık.Bu açılışla ilgili organizasyonu yaparken, bildiğiniz gibi 18 bin kombine satmıştık. Üyelerimizle ilgili olarak da Galatasaray camiası ilk kez hep bir çatı altına gelsin diye düşündük ve herkese davetiye gönderdik. Bunun dışında 3-4 bin kişilik kısmı boş bıraktık. Şöyle bir karar aldık. Bu stadın yapımı için emek harcayan hangi kısım varsa, herkese sorduk ne kadar davetiye istedilerse dağıttık.Muhteşem bir görüntü vardı stadın açılış günü. Açılışa sayın Başbakanımızı davet etmiştik o da sağolsun geldi. Sabah saat 4'e kadar yönetimden arkadaşımızla oradaydık bir yorgunluk vardı. Sayın Başbakan'ın geliş saatinden 2 saat önce emniyet müdürlerinden bir tanesi bana "Davetlilerin dışında içeriye 300'e yakın bir sızma olmuş. Bunlar provokatör mü biz de bilmiyoruz" dedi. O da bizi endişeye sürükledi.Ben 3-4 defa stadın içinde tur attım. Ve Sayın Başbakan geldikten sonra da bu endişeyi yaşadık. Ancak TOKİ Başkanı konusurken ciddi bir tepki oldu. Orada yapılmaması gereken uslup, ses tonu, Galatasaray taraftarını irite etti ve tepki koydu. Bu doğal bişeydir.Erdoğan Bayraktar beni aradı ve bana "Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu biliyosun. Ben çok üzgünüm" dedi. "Ben orada yanlış yaptım" dedi. "Ben esasında kötü birşey söylemek istemedim. O dönem yönetimin nasıl bir durumda olduğunu anlatmak ve bu stadı şimdiki yönetimin bu duruma getirdiğini söylemek istedim. Ama ben konuştukça taraftarın sesi yükseldi, onlar yükseldikçe ben daha fazla yüksek sesle konuşmaya başladım ve durum böyle bir hal aldı. Galatasaray taraftarı ve camiasından özür diliyorum" dedi.Ben Erdoğan beyi tanıdığım için benim için bu konu kapanmıştır. Tabi bu protestolara, bu işe de büyük emek veren başbakanımız çok üzüldü ve yanındaki bakanlarla 30 saniye istişare etti ve bakanlarıyla bürokratlarıyla ayrıldı biz de kendisini yolcu ettik.Muhteşem bir stat, muhteşem bir açılış, ortada kalan ise hayalkırıklığı. Başbakan çok üzüldü benim de hayatımda yaşadığım en üzücü olaylardan biriydi. Bu arada o gece biz uyumadık.Bu içeriye sızan isimlere ne derseniz deyin biz onları provokatörler olarak isimlendirmek istedik. Kamera görüntüleri her maç sonrası emniyet tarafından alınır. Ben de bu provokatörlerle ilgili bir söylem yaptım ve yorgunlukla onları protestocular olarak söyledim. Ertesi gün gazetelerde gördüğümde hemen siteden bir düzeltme yaptım.Protesto çok doğal birşeydir. Biz kimsenin ismini emniyete vermedik. Ne kombine alanları ne de bir başkalarının ismini emniyete vermedik. Ama öyle bir portre çizildi ki biz onları fişliyormuşuz gibi.Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ben 21 yıldır yönetimlerde varım. Galatasaray taraftarını politikaya alet edip durumdan vazife çıkarmaya çalışanlar var.İnsan olarak yanlış yapmış olabilirim ama hiçbir zaman ben taraftarıma laf söyletmedim. Beni protesto edecekse başkası etmesin Galatasaray taraftarı etsin. Beni asacaksa bu taraftar assın.AK Partililerin sözleri bizi çok üzdü. Galatasaray itilip kakılacak bir camia değildir. Galatasaray üyelerine, G.Saray içinde bizi yıpratmak için bize zarar veriyorlar ancak daha çok kulübe veriyorlar.45 gün sonra mali ve idari bir kongremiz var. Bizi ibra edin ya da etmeyin ama şuan lütfen biraz sukunet. Bir de G.Saray'da bize abi diye hürmet gösterdiğimiz kişiler var. Sanki G.Saray kulübü üyelerinin bunların ipoteği altında. Galatasaray üyeleri kendi kararlarını veremez gibi 'ağır abi'lik yapıyorlar.Bu statta daha yapılması gereken çok şey var. O stada gelenlerin gördüğü eksiklik için bir site açtık. Biz stadı devralamadığımız için statla ilgili bir şey yapamıyoruz. Rahmetli Ali Sami Yen, rahmetli Özhan Canaydın ile ilgili konuşanlar var. Adamcağızı mezarında rahat bırakın. Rahmetli olmuş ya da hayatta olmuş o statta herkesin yeri olacak. Ama biraz zaman sabır verin. Yapacaklarımızı görün ondan sonra konuşun.Ben bu kulübün başkanıyım. Eski başkanımın büstü açıldığı zaman ben orada bulunurum. İsteyen istediğini düşünsün.Bazıları senaryolar yazıyor. Ben Galatasaray'ı ticari amaçlarım için kullanıyorum diye. Bizim hiçbir ticari ilişkimiz olmadı.Ben futbolun nasıl yönetildiğini biliyorum. Belki çok mesai veremedim ama. Bundan sonra futbolun üzerine kesinlikle daha fazla mesai vereceğim. Şimdi futbol bir fenomen. Transferler bitti mi bitmedi. Bu formanın hakkını verenler kalacak vermeyenler gidecek. Daha önlerinde zaman var.Kimsenin bize mal ve hizmet satmadığı dönemleri birazcık hatırlayın. Zamanında 'bu dönemde Galatasaray'a girilir mi?' diyenlerin şimdi hepsi ahkam kesiyor.Sıkıntılı zor günlerde herkesin ne olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. 2. başkanım bana şunu söylüyor. Yani biz genel kurulumuzda erken seçim vaadiyle ibra edileceğiz. Sanki yolsuzluk yapmış gibi ibradan korkuyorlar.Bu kulübe şeffaflığı ben getirdim. Galatasaray'ın sahibi vücudu genel kurul ama ruhu da taraftardır. Birbirini tamamlar. Bu olmazsa diyor ben imza kampanyası başlatırım. Kimse G.Saray başkanlık makamını tehdit edemez, şantaz yapamaz. Bunun adı ihanettir. Sayın Mehmet Helvacı'yı, Doğan Yalçınkaya'yı ve Vedat Eşkinat'ı buradan onurlu insanlar gibi istifaya davet ediyorum.Bugüne kadar G.Saray'ın menfaatleri için hep yumuşak davrandım. Ama G.Saray'ın başkanı da aslandır bir kuzu değildir. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık ama artık beraber olmamız mümkün değildir.Size sözünü verdiğimiz bütün projeler tamamlandı. Galatasaray daha güçlü bir konumda. Sıkıntılar geçmiş dönemle kıyasladığımızda çok küçük kalır. Eğer taraftar o tribünde bize destek vermezse ağzımızla kuş tutsak olmaz. G.Saray taraftarı beni sevmeyebilir beni yuhalayabilir. Ama Servet gol attı diye kimse ona küfür edemez. Bu taraftarlık değildir.