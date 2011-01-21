-ADNAN POLAT BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın bugün basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Polat, saat 15.00'te Dedeman Oteli Balo Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, dünkü yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Adnan Polat'tan olağanüstü genel kurula gitme talebinde bulunduğunu ve başkan Polat'ın bu konuyu 24 saat düşüneceğini söylemişti.