Adnan Polat aday olmayacak

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat seçimde yeniden aday olmayacağını açıkladı....

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'da yapılacak olağanüstü genel kurulda kesinlikle aday olmayacağını açıkladı.

7-14 Mayıs'ta Galatasaray'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurulda, bazı kongre üyelerinin başkan adayı olarak göstermek istediği Adnan Polat, "Galatasaray'da görevimi yerine getirdiğime inanıyorum. Kongrede kesinlikle aday olmayacağım" dedi.

Çok yorulduğunu ifade eden Polat, "Artık aileme vakit ayırmak istiyorum. İşlerime vakit ayırmak istiyorum. Çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta düzenlenecek olan olağanüstü genel kurulda Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve adaylığını bugün divan kuruluna sunacak Turgay Kıran Galatasaray başkanlığı için yarışacak.



Ünal Aysal'ın listesi belli olurken, Helvacı ve Kıran cephelerindeki gelişmeler bekleniyor.





