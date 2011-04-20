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Spor

Adnan Polat aday gösterilecek

Galatasaray Kulübü'nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, bir grup üye tarafından başkan Adnan Polat'ı yeniden...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray Kulübü'nde yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, bir grup üye tarafından başkan Adnan Polat'ı yeniden aday olarak gösteren 100'ün üzerindeki imzalı öneri yarın Divan Kurulu'na verilecek.

Başkan adayı gösterebilmek için gerekli 100 imzanın çok üzerinde bir imza sayısıyla hazırlanan önerinin, yarın öğlen saatlerinde Divan Kurulu'na teslim edileceği öğrenilirken, amacın Adnan Polat'ı adaylığa zorlamak değil, Mali Genel Kurul'da yönetimin idari yönden ibra edilmemesini protesto etmek olduğu belirtildi.

Mali kongrede yaşananların yaklaşık 300 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve bunun kulüp için utanç verici bir durum olduğunun altını çizen üyeler, toplanan imzaların Adnan Polat'ın kararını etkilemeyeceğini, sadece camianın Polat'a bir teşekkürü olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.


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