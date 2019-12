-Adnan Öztürk, yollara dikkati çekti İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'nın bir çok sorununun olduğunu belirterek, özellikle yollar konusunda içinden çıkılamaz durumda olduklarını söyledi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndan gerçekleştirilen Galatasaray Kulübünün aylık Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Öztürk, yeni statları Türk Telekom Arena'nın açılışında bazı tatsız olayların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: ''Türk Telekom Arena'nın açılışında bence politikalar açasından çok da sürpriz olmayan bazı tatsız olaylar olmuştur. Fakat Galatasaray bu stadı ihale olarak almamıştır. Galatasaray bu stadı belli kontratlar yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi devlet geleneğinin çok ağır olduğu bir ülkede belli imzaları vererek yaptırmıştır. Doğrudur, stattaki o akşamki olaylar dolayısıyla belki bazı bürokratlarımızın iş bitirme şevki kırılmıştır. Politikacılar seçimlerde oy hesabı yapıyor olabilir ama seçimler bittikten sonra politikacılıklarını bırakıp devlet adamı olurlar. Biz de devlet adamlarıyla bürokratlarla muhatap oluyoruz.'' Öztürk, Türk Telekom Arena'nın yolları konusunda büyük sıkıntıların olduğunu dile getirerek, ''Stadın problemleri özellikle yollar açısından içinden çıkılmaz bir durumda. Bu yolları Galatasaray olarak yapmamız, yaptırmamız şu anda ne yazık ki mümkün değil. Bahsedilen üst geçidin 150 milyon liralık bir bütçesi var. Şu anda karayollarında öyle bir ödenek yok. Biz birilerinin kapısında yatsak da öyle bir ödenek çıkartma şansımız yok. Arkadaki Cendere Yolu'nda çok ciddi mahkemelik problemler var. Bu problemler dolayısıyla orada inşaatın sürmesi mümkün değil'' diye konuştu. -''Statta 12 milyon dolara yakın olmazsa olmaz eksiklikler var''- Adnan Öztürk, Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'da 12 milyon dolarlık olmazsa olmaz eksikliklerin olduğunu ifade etti. Stadın şu an içinde bulunduğu durumun karışıklığını anlatan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu projede bir sinsile var. Malın sahibi Spor Genel Müdürlüğüdür. Biz Galatasaray Kulübü olarak 49 yıllığına üst hakkını almış kiracıyız. İnşaat firmalarıyla muhatap olan yine devletin TOKİ adlı kurumu var. Devamında da inşaat firması ve onun taşeronları var. Şimdi son durum, taşeronların çoğu, inşaat firması ile mahkemelik. İnşaatı yapan firma TOKİ ile mahkemelik olmak üzere. TOKİ, Spor Genel Müdürlüğüne stadı devredemiyor, çünkü statta çok ciddi eksiklikler var. 12 milyon dolara yakın, olmazsa olmaz eksiklikler var. Spor Genel Müdürlüğü teslim almıyor, dolayısıyla biz de Galatasaray olarak teslim almıyoruz. Tabii ki bir geçici teslim tutanağı imzaladık. O tutanakta avukatlarımız stadın bütün eksikliklerini saptadı. Dolayısıyla eleştirmek için söylemiyorum, stadın açılış zamanlaması her açıdan çok yanlıştı.'' Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'nın yolları konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile defalarca görüştüğünü dile getiren Öztürk, ''Başka bir kulübün dağın başındaki tesisine 4,5 milyon dolar asfalt döken bürokrat, 'hayır sizin işinizi yapamayız' dedi. Bizim en son teklifimiz hiç olmasa yayaların Maslak yoluna çıkabileceği bir yaya yolu yapılması ve üst geçit yapılması oldu. Bir üst geçit yapmak kolay değil, hatta geldiğimiz noktada bunların masrafını biz Galatasaray olarak cebimizden karşılayalım durumuna geldik. Olay dışardan baktığınız zaman kolay gözüküyor ama içinde girdiğiniz zaman çok ciddi problemleri var'' değerlendirmesinde bulundu. -Stat çatısından kopan panel''- Adnan Öztürk, iki gün önce Türk Telekom Arena'nın çatısında kopan panelin 50 kilo ağırlığında olduğunu anlatarak, ''O panel maç yaparken olmasa bile otobana düşseydi, Allah korusun çok ciddi faciaya sebep verebilirdi'' dedi. Kendilerinden önceki yönetimin stadın çatısını kapatmaktan vazgeçtiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti: ''Geçen yönetimimiz güzel bir manevra yaptı. (Daha sonra yapalım, şu anda paramız yok, bu parayla stadın içindeki eksikleri tamamlayın) dediler. İnşaat firmaları da içerdeki eksiklikleri tamamladıklarını iddia ediyor. Dün çatından bir panelin uçtuğu haberini medyada görüyorsunuz. Ben çelik sektöründe yöneticilik yapıyorum, dolayısıyla çok iyi bildiğim bir konudur. Sinek küçük ama mide bulandırır. Bu tür yapılarda, fermuar gibi çalışan sistemlerde bir tane panelin uçması bile mideyi çok ciddi şekilde bulandırır. Dolayısıyla iki gündür çok ciddi şekilde olayın araştırmasını, incelemesini yapıyoruz. Hoş bir şey değil. Bir tane panel 50 kilo ağırlığında, 12 metreye 3 metredir. O panel maç yaparken olmasa bile otobana düşseydi Allah korusun çok ciddi faciaya sebep verebilirdi. Dolayısıyla bu konuda bir şey olmaz demek durumunda değiliz.'' -''Işın Bey disiplin cezası almadı''- Galatasaray Kulübünün geçen mart ayında yapılan mali genel kurulunda ciddi bir travma yaşandığını belirten Öztürk, ''Galatasaray Kulübü ağır bir travma yaşadı. Mali genel kurulda ibrasızlıklar oldu. İbrasızlıkların arasında değiştirdiğimiz tüzüğün aslında ne kadar içinden çıkılmaz bir tüzük olduğu anlaşıldı. Mahkeme kapılarına gidildi. Galatasaray mazisine yakışır bir şekilde bu travmayı kardeşçe, sevgi ve barış içerisinde bir seçimle noktaladı'' dedi. Galatasaray'a yaptığı hizmetlerde hiçbir zaman isminin ön planda olmasını istemediğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu: ''Yaptığımız iyiliklerde hiçbir zaman 'biz böyle bir iyilik yaptık' demedik. Sayın Işın Çelebi'ye bütün emekleri için teşekkür ettim. Her zaman her vesileyle Galatasaray'a emeği geçen herkese canı gönülden hiç rahatsız olmadan teşekkür ederim. Yaşanan travma sonrasında bizim yönetim kuruluna, disiplin kurulu üyeleri müracaatlar yağdırmaya başladı. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak eğer bize gelen disiplin talebini 15 gün içerisinde disiplin kuruluna havale etmezsek, üyenin kendisinin gitme hakkı vardır. Disiplin konusunda gelen talepleri, başta başkan olmak üzere 'yapmayın, etmeyin, Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı yoktur' diyerek göndermemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi kulüpte ikinci başkanlık yapmış Sayın Işın Çelebi için de disiplin talebi geldi. Işın Bey disiplin cezası almadı, disiplin kuruluna da havale edilmedi. Fakat Işın bey her gün medyada, her gün bir beyanat veriyor. Son beyanatında Allah rahmet eylesin idam edilmiş bir başbakanımızı bile örnek gösterdi. Galatasaray'da ihtilal yok, Galatasaray'da askeri bir darbe de yok. Dolayısıyla Galatasaray'da idam da yok. O nedenle ben herkesi sakin olmaya davet ediyorum.'' -Riva arazisi- Öztürk, Galatasaray Kulübünün Riva'da bulunan arazisi için uzun uğraşlar sonucu alınan ruhsatın kaybedilmemesini istediklerini, bu nedenle de bir ön kontrat imzalandığını belirterek, ''Ruhsatın yanmaması için temel atma işlemine başlanmıştır. Şu anda bir Riva komisyonumuz var. Emin bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Riva ile ilgili ihale şartnamesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Onun üzerinde de çalışmalar devam ediyor'' diye konuştu. -Hisse senedi satışı- Adnan Öztürk, halka açık şirketlerinden bugüne kadar yüzde 4.46 hisse senedi sattıklarını anlatarak, ''Bu hisseler ortalama 261,5 liradan satıldı ve 32 milyon 300 bin lira nakit para geldi'' dedi. Göreve geldiklerinden itibaren bankalara olan 25 milyon dolar kredi borçlarını ödediklerini dile getiren Öztürk, şu anda bankalardan kredi almak için limitlerinin olduğunu, ancak karşılığında verilebilecek teminatlarının bulunmadığını ifade etti. Spor giyim markası Nike ile 30 milyon avroluk sponsorluk kontratı yaptıklarını açıklayan Adnan Öztürk, ''Baz istasyonları için de 3 milyon dolarlık bir kontratımız var. Erkek ve kadın basketbol takımlarının isim hakkı sponsorluğu için de Medical Park ile 23 milyon dolar tutarında bir anlaşmamız olacak. Onu da herhalde bu akşam neticelendireceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı.