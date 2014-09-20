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Spor

Galatasaray'da başkanlığa iki sürpriz aday

Seçim takvimi işlemeye başlayan Galatasaray’da camianın iki önemli ismin adı ön plana çıkmaya başladı

20 Eylül 2014 12:23

Galatasaray'da Ünal Aysal ve yönetim kurulunun görevinden istifa edip kongre tarihini 25 Ekim olarak açıklaması üzerine kulisler hareketlendi. Sadece 36 günlük kısa bir süre olması nedeniyle başkan adayı çıkarmak adına Galatasaray camiası içinde yoğun görüşmeler yapılmaya başlandı. yapılan  ilk temaslarda ise 25 Ekim’deki olağanüstü kongrede Ünal Aysal’a iki ismin rakip olmasına kesin gözle bakılıyor. Aysal’ın ilk yönetiminde başkan yardımcılığı görevi yapan Adnan Öztürk ve Mehmet Helvacı, 25 Ekim’deki kongrede aday olmayı düşünen isimler olarak ön plana çıkıyor.

 

 

Çelebi ve Üstünberk düşünmüyor

Adnan Öztürk ve Mehmet Helvacı’ya bu konuda ‘aday ol’ çağrısı gelirken iki ismin de şimdiden kongre hazırlıklarına başladığı belirtildi. Ayrıca Galatasaray camiasının önemli ismi Cemal Özgörkey’de seçim çalışmaları adına görüşmelere başladı. Ayrıca kongrede yönetim kurullarında yer alacağı iddia edilen Işın Çelebi ve Hakan Üstünberk bu haberlerin doğru olmadığını belirttiler.

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