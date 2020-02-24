Adnan Ötüken Kütüphanesi'nden 800 bin eser Millet Kütüphanesi’ne taşındı

Adnan Ötüken Kütüphanesi’ndeki 800 bin eser, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak hizmete başlayan Millet Kütüphanesi'ne taşındı. Cumhuriyet tarihinin en önemli kütüphanelerinden olan Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin elinde 60 bin kitap kaldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Türkiye’deki kütüphane sayısı AKP iktidarları döneminde yüzde 14 azalarak 188 kütüphanenin kapısına kilit vuruldu. Türkiye’de 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısı, 2018 yılında bin 162’ye geriledi. Ülkedeki 922 ilçenin 121’inde ise kütüphane bulunmuyor. 20 Şubat’ta kapılarını açan ve kapasitesi itibariyle ülkenin en büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesi için Ankara’nın merkezinde bulunan ve 25 Temmuz 1922’de kurulan Adnan Ötüken Kütüphanesi’ndeki 800 bin kitabın taşındığı öğrenildi. Çoğaltılmış Fikir-Sanat Eserlerini Derleme Kanunu’ndan yararlanarak Türkiye’de yayımlanan kitap, afiş, kartpostal ve film gibi eserlerin bir nüshasını toplayan Adnan Ötüken Kütüphanesi, Saray’da açılan Millet Kütüphanesi nedeniyle bu özelliğini de yitirdi. Konumu ve öğrencilerin yoğun olarak tercih etmesi nedeniyle Ankara’nın en önemli kütüphaneleri arasında yer alan Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin elinde, Saray’a gönderilen 800 bin kitabın ardından yalnızca 60 bin kitap kaldı.

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na açılan kütüphane, ulaşımı açısından çok ters bir yerde"

BirGün’e konuşan Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, Saray’a 800 bin kitap gönderen Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin önemine dikkat çekti. Kartal, Adnan Ötüken’in derleme kütüphane olması nedeniyle halk kütüphanesi tanımına pek uymadığını ancak derleme kütüphane özelliğinin elinden alınması ile ciddi koleksiyon kaybı yaşadığını anlattı. Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin elinde 60 bin kitap kaldığını belirten Kartal, “Ankara gibi, nüfusu büyük bir kent için bu sayı çok az. Öğrenciler Adnan Ötüken Kütüphanesi’ni ders çalışmak için kullanıyor. Çocukların çalışabileceği alanlara ihtiyacı var. Yerel yönetimlerin bu konuya ağırlık vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na açılan kütüphane, ulaşımı açısından çok ters bir yerde” diye konuştu.